Umrl nekdanji poslanec in gospodarstvenik

Iz stranke SDS, ki jo vodi Janez Janša, so sporočili, da je umrl njihov dolgoletni član in nekdanji dolgoletni poslanec Srečko Hvauc. Zaradi bolezni je umrl v 65. letu starosti.

»Član stranke je bil vse od leta 2000. Leta 2004 je bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije. Kasneje je zasedal vodilna mesta v gospodarstvu,« so zapisali.

Hvauc je bil od leta 2009 direktor mariborskega javnega podjetja Nigrad, od koder je avgusta 2013 odstopil in šel v pokoj. Leta 2014 je neuspešno kandidiral za župana Občine Hoče - Slivnica.

»Poleg politike je veliko svojega časa namenil ljubiteljski kulturi v domačem kraju. Srečko Hvauc je bil človek dobre volje in pozitivnega pogleda v prihodnost. Bil je trden in pokončen v zagovarjanju tistega, kar je prav. Z njegovim odhodom je nastala praznina, ki jo bomo napolnili z bogatimi spomini. Hvaležni smo za dni, ki smo jih preživeli njegovi bližini,« so zapisali v stranki SDS.

Žalostno vest je na družbenem omrežju objavil tudi nekdanji poslanec SDS Zvone Černač.

»K večnemu počitku je odšel Srečko Hvauc. Mnogo, mnogo prezgodaj. Nekdanji poslanski kolega. Nekaj časa sva si, skupaj s še nekaterimi, delila poslansko pisarno. Vedno nasmejan, dobre volje, a trden in pokončen v zagovarjanju tistega, kar je prav in pošteno. Štajerc od glave do peta. Zaupanja vreden. Počivaj v miru, dragi prijatelj. Iskreno sožalje vsem svojcem,« je zapisal Černač.