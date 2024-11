Janša o svoji ljubi temi razočarano ugotovil: »To veliko pojasni«

Predsednik SDS Janez Janša se je tokrat na omrežju X ukvarjal z njemu ljubo temo. Tako je objavil podatke iz ankete o tem, koliko prebivalcev bivše Jugoslavije meni, da je bil razpad nekoč skupne države napaka.

Janez Janša. FOTO: Dejan Javornik

Objavljeni podatki tako kažejo, da je največ jugonostalgije prisotne v Srbiji in Bosni in Hercegovini, a šefa največje opozicijske stranke je zbodel odstotek Slovencev, ki pogrešajo bivšo Jugoslavijo. Ob tem je Janša dodal: »V Sloveniji je torej nostalgije za totalitarno državo in enopartijsko diktaturo 45%. To veliko pojasni.«

Josip Broz Tito. FOTO: Arhiv

Kakšno pa je vaše mnenje o jugonostalgiji med Slovenci? Ima Janša prav?