Janša ob prazniku: »Prižigamo svečke v spomin na tistega partizana in za tistega domobranca ...«

Na današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, so številni tradicionalno obiskali grobove umrlih svojcev in prijateljev ter v njihov spomin položili vence in prižgali sveče.

Predsednica republike: Slovenija na dobri poti do sprave

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je tako v spremstvu državne delegacije( spremljali so jo podpredsednica DZ Meira Hot, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in zunanja ministrica Tanja Fajon) položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob ljubljanskem Kongresnem trgu. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zvok trobil policijskega orkestra in kvartet pevcev.

Sprava v slovenskem narodu lahko temelji samo na resnici ter razumevanju teže osebnih odločitev posameznikov na obeh straneh.

»Verjamem, da je ta spomenik tisti, ki nas lahko približa k spravi, namreč to je spomenik vsem žrtvam vojn in povojnih pobojev,« je ob robu slovesnosti v izjavi za medije pojasnila Pirc Musar.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar meni, da je Slovenija na dobri poti do sprave. FOTO: Pool Via Reuters

Prepričana je, da je Slovenija na dobri poti do sprave, ki je sicer "intimna stvar". »Vsak pri sebi bo moral razmisliti kdaj, kako in zakaj se je potrebno spraviti, ampak verjamem, da bomo Slovenci tudi to zmogli,« je dejala Pirc Musar.

Janša: Je res treba nastaviti še drugo lice, če vas udarijo po enem?

Ob današnjem prazničnem dnevu se je z daljšim razmišljanjem o spravi oglasil tudi prvak opozicije. Tako se predsednik SDS Janez Janša sprašuje: Je res treba nastaviti še drugo lice, če vas udarijo po enem? Takole je med drugim razmišljal: »Zato danes, ko se na Dan vseh svetih spominjamo naših mrtvih, prižigamo svečke tudi v spomin na tistega partizana, ki je prijel za orožje zato, ker je okupator požgal njegov dom ali umoril starše. Verjel je, da tako brani svoj dom, svojo družino ter svojo domovino. Ni nastavil še drugega lica in na osebni ravni je ravnal prav. Prav tako prižigamo svečko za tistega domobranca, ki so mu ideološko zasleplejni partizani ubili očeta in sestro ter požgali dom. Ni nastavil še drugega lica in na osebni ravni je ravnal prav. Branil je svojo družino in svoj dom. Obsojamo pa tiste, ki so izkoristili čas vojne in okupacije za krvav vzpon na oblast. Ki so prepovedali vsak boj proti okupatorju izven svojega nadzora, ker so v lastnem bratu in njegovi puški videli večjo oviro za prigrabitev oblasti kot v okupatorju in njegovem orožju.«

