Milan Kučan jasen: »Stati na pravi strani zgodovine, pomeni stati na strani miru« (FOTO)

Vojna je strašna stvar, najhujša, kar jih lahko povzroči človek, je na žalni slovesnosti na Svetem Urhu, ki jo je v sodelovanju z ljubljansko občino pripravila Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije dejal prvi predsednik republike Milan Kučan. »Stati na pravi strani zgodovine, pomeni stati na strani miru,« je dodal.

Minister za obrambo Marjan Šarec je ob današnjem dnevu spomina na mrtve v Kamniku cvetje položil pred spomenik generala Rudolfa Maistra in na grob Edvarda Peperka, ki je bil leta 1991 ena izmed prvih žrtev v vojni za samostojno Slovenijo, so sporočili iz obrambnega ministrstva.

»Zločini in množično teptanje človekovega dostojanstva, od Karabaha prek Ukrajine vse do strašljivega dogajanja na Bližnjem vzhodu, ne dovoljujejo, da bi molčali. Današnja slovesnost je zato in tudi mora biti protest zoper nasilje. Je glas proti vojni,« je v nagovoru izpostavil Kučan.

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan na tradicionalni slovesnosti na Sv. Urhu nad Ljubljano ob dnevu mrtvih. Ljubljana, 1. november 2023 FOTO: Leon Vidic/delo

»Svet, v katerem smo se morali Slovenci boriti proti agresiji JLA in za pravičen mir, je bil drugačen od današnjega. Razmerja in boj za prevlado v njem se danes vzpostavljajo z velikimi napetostmi, v katerih velike sile pogosto ne prevzemajo odgovornosti za mir, ki bi bila sorazmerna njihovemu vplivu in moči,« je še dejal Kučan.