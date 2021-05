Janša razkril, kakšno poletje nas čaka

Predsednik vladeje ob odprtju dodatnega covidnega oddelka v SB Slovenj Gradec stopil pred novinarje in napovedal, kakšno poletje je pred nami. »Če bomo vsi naredili, kar je v naši moči, je pred nami poletje, kot smo mu bili priča lansko leto.« Napovedal je, da bo poleti manj omejitev in da bo to čas, ki bo namenjen krepitvi zdravstvenega sistema. »Nikoli ne veš, kdaj nas udari nova epidemija. Vsi vemo, da je veliko postoriti v našem zdravstvenem sistemu in da je čas, da se na to osredotočimo.«Janša se je zahvalil vodstvu bolnišnice in zaposlenim za izjemen trud v zadnjem letu. Dejal je, da je vesel, da je ministrstvo za zdravje v zadnjih tednih skoraj dokončno uskladilo zakon o investicijah v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, ki smo jih pogrešali v zadnjih 15 letih. Janša je povedal, da bodo obravnavani tudi kadrovski problemi in da bo del sredstev namenjen izobraževanju.O cepljenju je Janša rekel tole: »Slovenija je tako kot večina evropskih držav dosegla četrtinsko precepljenost s prvim odmerkom. Glede na napovedi dobav cepiva pa realno računamo, da bomo precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli do sredine junija.« A kljub optimističnim napovedim nas luč na koncu tunela ne sme pripeljati v situacijo, ko bomo rekli, da zdaj pa ni več važno. Povedal je, da državam, kjer je delež precepljenosti velik, ni pa zadosten, grozijo novi valovi. Pozval je k upoštevanju predpisov NIJZ, k zaupanju apelom zdravstvenih delavcev in temu, da se ne prepustimo miselnosti, da je vse končano, ker da še ni.