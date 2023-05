Janša razkril: »Začela se je posebna operacija reševanja Golobove vlade«

Predsednik SDS Janez Janša je včeraj obiskal občine Pivka, Piran, Izola, Koper in Ankaran. Vlado Roberta Goloba je pozval, naj obnovi prakso obiskov v regijah, ki jih je izvajala njegova prejšnja vlada.

Ocena Janše Golobova vlada v 12 mesecih mandata ni bila sposobna izpeljati niti enega samega celovitega obiska kake slovenske regije. V enakem času prejšnjega mandata smo jih obiskali 10.

Po njegovih besedah poslanska skupina nekako nadaljuje prakso, ki so jo vzpostavili v času, ko so vodili vlado. Poudaril je, da so v prejšnjem mandatu vsak mesec obiskali vsaj eno regijo. Aktualni vladi je očital, da temu ne sledi.

Pozval jo je, da »pride v slovenske regije, mesta in občine, ker bo potem manj nerešenih problemov, ki so velikokrat zgolj posledica tega, da se dve ministrstvi ne znata usesti skupaj in rešiti zadeve v skupno dobro.«

6 znakov

Ob tem je prvak opozicije na Tviterju tudi objavil, kot se je izrazil, »6 znakov, ki kažejo, da se je začela posebna #deepstate operacija začasnega reševanja golobnjaka pred potopom.«