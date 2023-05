To je ideja, ki jo je Kučan delil z Golobom in jo premier podpira

Predsednik vlade Robert Golob je po današnji slavnostni seji ljubljanskega mestnega sveta ob dnevu Ljubljane dejal, da podpira pobudo nekdanjega predsednika republike Milana Kučana o spomeniku osamosvojitve. »Podpiram tudi vse ostale pobude v smeri preseganja kakršnihkoli razdorov in zbliževanja stališč med različnimi stranmi,« je povedal.

Kučan se je za postavitev spomenika osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani zavzel v petek na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike. Idejo pa je Kučan po današnji seji na Ljubljanskem gradu delil tudi s premierjem, je medijem razkril Golob.

»Jaz mislim, da je res skrajni čas, da se nehamo deliti in da začnemo delovati skupaj in če bo ta pobuda in tak spomenik k temu pripomogel, potem bomo lahko vsi bolj zadovoljni,« je dejal.

Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/delo

Vlada bo prevzela pobudo za postavitev spomenika, izvedba pa je stvar stroke. »Od tu naprej je stvar stroke, ki mora poskrbeti na eni strani, da bodo zgodovinske lekcije primerno spoštovane, na drugi strani pa, da damo priložnost novejši zgodovini, tisti, na katero smo lahko še posebej upravičeno ponosni, ker je res združevala Slovence in jaz si želim, da nas bo ponovno združila takrat, ko bomo ta spomenik tudi postavili,« meni Golob.

Kučan ni bil prvi, pravi Peterle

Postavitev spomenika je komentiral tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle. Tudi on se je zavzel za postavitev spomenika osamosvojitve na Trgu republike in spomnil, da nekdanji predsednik republike Milan Kučan s to idejo pred nekaj dnevi ni bil prvi. Trg republike mora biti posvečen vrednotam osamosvojitve in ničemer drugemu, meni.

