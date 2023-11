Janša posvaril: »Če imate zdravstvene težave, potem ne …«

V torek so se srečali predstavniki iniciative Glas ljudstva in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Predstavniki civilne družbe so ob tem ministrici predstavili predlog svojega interventnega zakona, ki se loteva ključnih vzrokov za zdravstveno krizo v Sloveniji. Ministrica je po sestanku dejala, da se v večini rešitev strinjajo, razlikujejo pa se v procesu, kako priti do cilja.

Ministrica je naštela, da so se pogovarjali o skrajševanju čakalnih dob, sistemu koncesij, interventnem zakonu in o osebah, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Predstavnik iniciative Jaša Jenull pa je dejal, da je bil sestanek konstruktiven, saj so se pogovarjali o problemih in potencialnih rešitvah. Meni, da so prepoznali iste ključne probleme slovenskega zdravstva, »imamo pa mogoče različne poglede na to, po kako hitrem postopku, kako nujno in kako direktno je treba te probleme nasloviti«.

Če so bili v iniciativi Glas Ljudstva in na ministrstvu za zdravje s srečanjem zadovoljni, pa nekateri to vidijo drugače. Na primer šef opozicije. Janez Janša je tako na omrežju X objavil fotografijo, na kateri so Jenull, ministrica za zdravje in bivši minister za zdravje Dušan Keber. Dodal je pomenljiv komentar: »Če imate zdravstvene težave, potem ne glejte te slike “vrha” slovenskega zdravstva. Samo še slabše bo.«