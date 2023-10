To je posnetek, ki je spravil Janšo v jok in smeh (VIDEO)

V četrtek je pred parlamentom potekal shod v podporo Palestini. Zbralo se je več sto ljudi, ki so bili kritični do mednarodnega odziva, ki je v konfliktu večinsko nemudoma podprl Izrael.

Slovenski protestniki so vzklikali parole za svobodno Palestino, nosili transparente z opozorili o apartheidu izraelskega režima in genocidu nad palestinskim ljudstvom. Glasno so ponavljali geslo: »Otrokom igranje, ne obstreljevanje!« Slišati je vzklike »Skupaj stojimo, za mir in Palestino«.

Okrivili Janšo

Med protestniki pa so tekli tudi pogovori o tem, kdo je kriv, zakaj ni bilo na shodu še več ljudi. »A si slišala to? Janša je zaprl Ljubljano za avtobuse, zato da ne morejo ljudje na protest,« je dejala protestnica, druga pa jo je poslušala in povsem resno odvrnila »A zato je tako malo ljudi?«

Posnetek se je znašel na spletu in podpornike predsednika SDS spravil v smeh. Podpredsednik podmladka SDS Nejc Brence je zapisal: Propagandna mašinerija deluje. Baje je Janez Janša (opozicija) kriv, da ljudje ne morejo na prohamas shod. Baje je zaprl Ljubljano za avtobuse,« je zapisal in dodal, da se je menda spogajal tudi za slabo vreme. Brence je dodal še ključnik oprane glave.

Na vse skupaj se je odzval tudi Janez Janša, ki je zgovorno k Brencetovemu zapisu dodal emotikona smeha in joka.