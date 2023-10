V koaliciji s komentarji skopi, Janša pa: »Tudi največji skeptiki so spoznali, da je vrag vzel šalo«

Neuradne informacije, da bo Slovenija po napovedi Italije o uvedbi nadzora na meji posledično uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, danes odmevajo tudi v DZ.

Vlada naj bi o nadzoru odločala že v četrtek

Italija je namreč Slovenijo obvestila, da zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu uvaja nadzor na meji s Slovenijo. Po neuradnih informacijah pa naj bi Slovenija posledično uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. O tem naj bi vlada odločala že v četrtek.

Tako v SDS kot NSi ob tem izpostavljajo še nevarnost, da bi bili med pribežniki z vojnih območij tudi pripadniki terorističnih skupin.

Prvak opozicijske SDS Janez Janša je tako danes cenil, da so ob dogajanju v Izraelu in Palestini »očitno tudi največji skeptiki spoznali, da je vrag vzel šalo«. Korak v pravo smer bi sicer bil uvedba nadzora na notranjih mejah, preden se je za ta korak odločila Italija, meni. Še pred tem pa bi vlada po njegovih besedah morala razmisliti o resni ponudbi pomoči Hrvaški pri nadzoru zunanje schengenske meje z Bosno in Hercegovino.

FOTO: Tadej Regent/delo

Obenem je spomnil, da so v SDS že na julijski seji sveta za nacionalno varnost predlagali tudi razpravo o povečanem številu nezakonitih prehodov meje. Za tem so predlagali še ločeno sejo na to temo, a sta bila oba predloga »arogantno zavrnjena«. »Temu je celo sledila izjava predsednika vlade, ki je dejal, da je edina rešitev za nezakonite migracije to, da jih pač naredimo zakonite. Je edini predsednik vlade ali predstavnik države članice Evropske unije s takšnim stališčem,« je dejal Janša.

NSi: prava poteza

V NSi medtem menijo, da je odločitev o uvedbi nadzora na mejah prava pot, a vprašanje, če je zadostna. Tudi v drugi opozicijski stranki so danes izpostavili, da so na omenjeno nevarnost opozarjali že pred meseci. »Povedali smo, da je odstranjevanje ovir napačen signal migrantom,« je poudaril poslanec NSi Janez Žakelj. Po njegovih besedah sicer posamično odzivanje držav znotraj schengenskega območja ni dobro, a dejstvo je, da je varnostna situacija takšna. kot je, zunanje schengenske meja pa bi morala bolje varovati Hrvaška, je sklenil.

V koaliciji za zdaj s komentarji skopi

V Gibanju Svoboda in SD tega za zdaj ne komentirajo, v najmanjši koalicijski partnerici Levici pa so do napovedanega ukrepa zadržani. »Vsakršen poseg, ko se tudi s prisotnostjo policije in vojske poseže v nek prostor, je resen poseg tudi v življenja ljudi ob meji,« je danes opozoril šef poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Kot je dejal, sicer lahko razumejo morebiten strah ljudi, a bi v takšnih situacijah po njegovem mnenju morali vztrajati pri določenih ustaljenih praksah.

»Če govorimo o tem, da je situacija na Bližnjem vzhodu tista, ki grozi z novim begunskim valom, se moramo resno pogovarjati o tem, zakaj ljudje bežijo z domov, da prepotujejo na tisoče kilometrov, da gredo stran od bomb, ki padajo po bolnišnicah in domovih,« je izpostavil Vatovec. Kot je dodal, mora tudi Slovenija premisliti o resnih korakih političnega procesa, ki bo pripeljal do miru na Bližnjem vzhodu.