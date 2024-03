Janša napovedal predčasne volitve

Nekdanji politik Dimitrij Rupel je danes predstavil knjigo Voditelji Slovenije, v kateri opisuje prelomne dogodke v slovenski politiki med leti 1988 in 2009. Osredotoča se na delo Jožeta Pučnika, Janeza Drnovška, Milana Kučana in Janeza Janše, ki so po mnenju avtorja odločilno prispevali k slovenski osamosvojitvi.

Kučan in Janša sta se prireditve tudi udeležila. Menda pa se nista niti rokovala niti pozdravila. Več o tem preberite tukaj. Sta pa oba komentirala aktualno politično situacijo. Tako je Janez Janša napovedal, da bo protest v organizaciji SDS naslednji teden zadnji poziv k razumu in treznosti oblasti. »Potem pa bodo junija imeli v rokah najmočnejše orožje demokracije volivci. Verjamem, da bo rezultat dodatna budnica in streznitev,« je dejal za STA. Ocenil je, da bodo naslednje državnozborske volitve predčasne.

Milan Kučan je na drugi strani ocenil, da aktualne razmere niso optimistične, niso pa niti tako katastrofične, kot jih prikazujejo mediji. »Upam, da bo na koncu prevladala treznost,« je dejal. O tem, ali ima aktualni predsednik vlade Robert Golob možnost, da mandat izpelje do konca, ni želel soditi.