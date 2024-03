To pa se ne zgodi pogosto: Janša in Kučan skupaj

Nekdanji politik Dimitrij Rupel je v ljubljanski knjigarni Konzorcij predstavil knjigo Voditelji Slovenije. Na predstavitev knjige sta prišla tako nekdanji predsednik države Milan Kučan kot tudi njegov dolgoletni politični nasprotnik, prej pa sopotnik, Janez Janša. Ta dva politika izredno redko vidimo na istem dogodku. Tokrat sta se predstavitve udeležila, ker sta oba ključna akterja v knjigi.

Avtor v knjigi popisuje prelomne dogodke v slovenski politiki med letoma 1988 in 2009. Osredotoča se na delo Jožeta Pučnika, Janeza Drnovška, Milana Kučana in Janeza Janše, ki so po mnenju avtorja odločilno prispevali k slovenski osamosvojitvi.

Rupel je na predstavitvi dejal, da se je na štiri omenjene politike osredotočil tudi zato, ker so bistveno zaznamovali slovensko politično, kulturno in gospodarsko življenje po koncu hladne vojne. »Brez teh štirih ljudi slovenske države ne bi bilo,« je poudaril.

Rupel meni, da bi knjiga Voditelji Slovenije lahko bila eden od priročnikov za slovensko zgodovino. »Vprašanja, ki jih odpiram, so izpitna vprašanja za bodoče državnike,« je ocenil Rupel.

Na vprašanje, kakšne bi morale biti značilnosti dobrega državnika, je odgovoril, da sta bistveni vljudnost in pripravljenost sprejemati odločitve z opozicijo. Državniki so po njegovem mnenju »ljudje, ki jim ni mogoče očitati, da zlorabljajo svoj položaj. Zadnje čase pa je postala politična kultura, ki jih naši sedanji politiki uporabljajo, zelo trdi, neprijazni, bi rekel, uničevalni«.

Predstavitve sta se na Ruplovo povabilo udeležila tudi Janša in Kučan, ki sta pozdravila izid knjige. Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janša je dejal, da je stvarnost zelo zapletena in »jo velikokrat razumemo šele, ko postane zgodovina«. Po njegovih besedah je ravno iz knjig o osamosvojitvi izvedel veliko o ekonomiji in drugih področjih v tem času.

»Slovenska osamosvojitev je zelo velik, mora biti tudi najboljši in najpomembnejši projekt, ki smo ga Slovenci v svoji zgodovini uresničili. Je kot veliko drevo, ki raste iz mnogih korenin, zato se ga ne da razumeti preko enostranskega prikazovanja, ki je v glavnem veljalo ali pa velja še zmeraj,« je poudaril prvi predsednik Slovenije Kučan. STA