Janša iz Berlina poslal ostro sporočilo Slovencem: »Skrajni čas je, da ...«

Voditelji Evropske ljudske stranke (EPP) so se minuli teden na dvodnevnem srečanju v Berlinu, zavzeli za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva v svetu. Določili so tudi prednostne naloge stranke za letos in pri tem izrazili zaskrbljenost glede vladavine prava v več članicah EU, tudi Sloveniji.

Voditelji desnosredinskih evropskih strank so na srečanju poudarili, da je treba konkurenčnost gospodarstva EU povečati z zmanjšanjem pretirane regulacije in nepotrebnih birokratskih bremen, kar so zapisali tudi v eni od sklepnih izjav

Srečanje sta gostila predsednik EPP Manfred Weber in predsednik CDU ter verjetni prihodnji nemški kancler Friedrich Merz, poleg predsednikov vlad in vodij opozicij EPP pa so se ga med drugimi udeležili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Slovensko demokratsko stranko je zastopal njen predsednik Janez Janša.

V Evropski ljudski stranki, ki ima v Evropski komisiji 14 komisarjev ter večino v Evropskem svetu, sicer že dlje poteka razprava o Sloveniji, predvsem zaradi: spolitiziranega sodstva (primer Patria, Radonjić, STA, ukradena judovska vila …), ponovne zlorabe sodstva v politične namene tik pred volitvami (Trenta), podrejanja medijev s pomočjo Ustavnega sodišča, novele zakona o RTV ter zadnje medijske zakonodaje, kršenja poslovnika in načel parlamentarne demokracije (preprečevanje postopkov za izvedbo referendumov, kratenje svobode govora opoziciji).

Janša je bil o tem oster in je zapisal, da je EPP na srečanju voditeljev v Berlinu prepoznala tudi hujše kršitve vladavine prava v Sloveniji. Kot je dodal, se EPP zavezuje zaščiti demokracije in vladavine prava ter evropske institucije poziva k ukrepanju v zvezi s tem.

»Skrajni čas je, da tudi evropske institucije v okviru svojih pristojnosti odločno ukrepajo v pravo smer in pomagajo zaščititi vladavino prava, svobodo govora ter demokratične procese v Sloveniji,« je zapisal šef SDS na omrežju X.