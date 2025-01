Zaradi Jankovićevega pisma prijatelju Vučiću peticiji, odzvala se je tudi Pirc Musarjeva

Ljubljanski župan Zoran Janković je v pismu izrazil podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in mu ponudil svojo pomoč. »V teh zahtevnih in prelomnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države,« je zapisal.

»Vaše vodstvo, odločnost in vizija so bili ključni za napredek, ki ga je dosegla Srbija v minulih letih in prepričan sem, da se mora ta pot nadaljevati,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug zapisal Janković v pismu, ki ga je Vučić prejel včeraj, vsebino pa je posredovala Vučićeva tiskovna služba.

V kabinetu ljubljanskega župana so potrdili, da je Janković srbskemu predsedniku res poslal pismo podpore. Glede morebitnega komentarja pa dodali, da je že vse povedal na torkovi novinarski konferenci.

Želi, da se stanje uredi

Takrat je Janković, ki je Vučića označil za svojega dobrega prijatelja, dejal, da je trenutna situacija v Srbiji zanj težko razumljiva in da si želi, da se stanje v državi uredi, da strani sedeta za mizo in se pogovorita ter da se študenti in dijaki vrnejo v šole. Prebivalci Srbije bi šele po morebitnem odhodu Vučića z oblasti »videli, kaj so imeli«, je dodal.

Tudi v pismu Vučiću je izpostavil pomen ohranitve miru in stabilnosti. Pozval ga je, naj nadaljuje svojo pot predsednika in »ne dovoli, da bi pritiski ali napadi zamajali smer, ki jo je zastavil - smer močne, neodvisne in razvite Srbije«. »Naj vam ne zmanjka moči in vztrajnosti. Srbija vas potrebuje,« je dodal in mu ponudil pomoč.

Pismo podpore mu je poslal v času, ko se v Srbiji krepijo študentski protesti, kot tudi njihova podpora v javnosti. Proteste, pa tudi blokade fakultet, so študenti začeli potem, ko je v Novem Sadu umrlo 15 ljudi ob padcu nadstreška na železniški postaji 1. novembra lani po obsežni obnovi postaje. Protestniki za nesrečo krivijo korupcijo, zahtevajo pa predvsem kaznovanje vseh odgovornih.

Kaj pravi predsednica?

Na poizvedovanja novinarjev glede Jankovićeve odkrite podpore Vučiću se je danes odzvala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot so sporočili iz njenega urada, predsednica notranjepolitičnih razmer v drugih državah ne komentira, njena načelna stališča pa da so znana.

»Odločno obsoja vsako obliko nasilja. Zagovarja svobodo izražanja kot temeljno človekovo pravico in spoštljivost v medsebojni komunikaciji. Reševanje razmer in iskanje rešitev je torej v prvi vrsti odgovornost posameznih držav in njihovih institucij, ki morajo zagotavljati dostojen dialog ter se vedno truditi graditi in braniti pravno državo,« so še dodali v sporočilu urada.

Kar dve peticiji

Nekdanji evroposlanec Klemen Grošelj je danes sicer zagnal spletno peticijo v znak podpore študentskim protivladnim protestom v Srbiji. V pismu je med drugim kritičen do podpore župana Jankovića srbskemu predsedniku, nestrinjanje z Jankovićem pa z lastno peticijo izraža tudi sto javnih oseb iz Ljubljane.

Grošelj je dejal, da je cilj peticije opozoriti na to, da kljub molku slovenske vlade in pisma podpore ljubljanskega župana Vučiću »obstaja tudi Slovenija, ki zelo podpira študentsko gibanje«.

Kot pravi, s to peticijo daje možnost predstavnikom vlade, da s podpisom izkažejo zavezanost vrednotam EU, saj da so ta skladna z zahtevami srbskih študentov za pravno in demokratično državo.

»Sprejmite našo podporo tudi kot opravičilo za neaktivnost slovenske politike, kakor tudi opravičilo za neprimerne izjave in pisma nekaterih slovenskih politikov,« je v pismu zapisal Grošelj in tako zbodel Jankovića.

»Janković je le eden od prebivalcev«

V ločeni javni izjavi je podporo študentkam in študentom danes izrazilo tudi sto javnih oseb iz Ljubljane. »V imenu mesta lahko govorijo le prebivalci in prebivalke Ljubljane, Zoran Janković pa je le eden od njih,« so županu sporočili podpisniki z v Srbiji rojeno pisateljico Svetlano Slapšak na čelu.

»Mirni protesti so izraz volje ljudi, ki izvršujejo demokracijo. Oblast, ki meni, da lahko proteste ignorira, pri delovanju pa vztraja pri svojem, ne razume niti protestov niti demokracije,« še piše v pismu, ki je prav tako objavljena v obliki spletne peticije. Med podpisniki so številni akademiki, novinarji, nevladniki ter aktivisti.