Šank Rock v akustični preobleki: Metulj, Maček in druge uspešnice v svežem ritmu

Na njem so zbrane največje uspešnice zadnjih 40 let, kot so Metulj, Puščava sna, Pravljica o mavričnih ljudeh, Maček in Delam, kar paše mi. Aranžmaji so nekaj posebnega, saj so fantje vanje dodali spremembe ritmov znanih uspešnic in tolkala, ki jih je odigral Dejan Tamše, njihov klaviaturist Samo Jezovšek pa se je lotil aranžmajev na godalih; na violini gostuje svetovno priznana Anja Bukovec, na violončelu pa Nuša Planinc.

»Album prinaša jagodni izbor naših pesmi. Večinoma temelji na baladah, nekaj pa smo jih aranžirali tudi v plesne, reggae in latino ritme. To sicer ni naš prvi akustični album. Že leta 1996 smo izdali album Bosa dama, ki je nastal na dveh koncertih aprila 1995 v klubu Bosa dama, a tam ni bilo takšnih aranžmajskih poseganj in tako dodelanih stvari. Tokrat smo tudi tekstovno izbrali pesmi, ki govorijo velike zgodbe,« pravi bobnar in tekstopisec Aleš Uranjek. V začetku junija načrtujejo še izid vinilne plošče, za katero pa so morali izbiro pesmi zožiti na osem.