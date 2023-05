Janković ne odobrava, da je mama svojo težavo javno izpostavila

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci komentiral tudi informacijo o ponudnikih počitniškega varstva, ki so zavrnili otroka z Downovim sindromom. Županu je žal, da je mama svojo težavo izpostavila v medijih. Zdi se mu prav, da organizacije otroke s posebnimi potrebami sprejemajo glede na svoje zmožnosti.

Mama otroka je namreč za medije povedala, da različne organizacije niso pripravljene sprejeti njenega otroka na organizirano poletno počitniško varstvo samo zato, ker ima Downov sindrom. Nekatere od teh organizacij sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana, v svoji ponudbi pa med drugim navajajo, da zagotavljajo varstvo tudi za otroke s posebnimi potrebami.

Počitniško varstvo

Po besedah vodje ljubljanskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marije Fabčič, so jim v eni od organizacij povedali, da imajo vrstni red prijav tako kot vse organizacije, pri čemer sta se pred omenjenim otrokom prijavila že dva otroka s posebnimi potrebami. Povedali so jim tudi, da njihovo počitniško varstvo izvajajo štirje študenti pedagoških smeri, ki niso usposobljeni za delo z zahtevnejšimi otroki. Podobno naj bi bilo tudi v drugih organizacijah, ki so zavrnile otroka.

Gre namreč za otroka z Downovim sindromom, ki ima v osnovni šoli spremljevalca, organizacija pa ni mogla zagotoviti spremljevalca, ker ga nimajo, je povedala. Ob tem je dodala, da bi lahko spremljevalca zagotovila mama in bi otroka sprejeli.

Župan ne odobrava

Župan Janković organizacije razume. Kot pravi, se vsaka sama na podlagi podatkov o otrokovih potrebah in glede na svoje zmožnosti odloča, koga bo sprejela. To se mu zdi pošteno in odgovorno.

Župan ne odobrava, da mama primer javno izpostavlja. Vprašal se je, kaj bi se zgodilo, če bi otroka pripeljala in ne bi bilo zadosti spremljevalcev ter kdo bi odgovarjal, če bi se otroku kaj zgodilo. Spomnil je, da občina sofinancira počitnice otrokom do petega razreda, kot tudi mladim s posebnimi potrebami, starim do 18 let.

Ob tem je opozoril na trenutno največji problem v Ljubljani, in sicer, kako v varstvo vzeti otroka z Downovim sindromom oz. s posebnimi potrebami izven Ljubljane, ker vsi želijo v Center Janeza Levca, ker pravijo, da je najboljši.

Marija Fabčič obžaluje, da v tem konkretnem primeru mama otroka ni prijavila v Društvo za kulturo inkluzije, kjer bi ga po njenih besedah z veseljem sprejeli.