Jana Ahčin: V 30 letih obstoja še nismo bili deležni takšnih pritiskov s strani vlade

Računsko sodišče je vladi in vodstvu državnega zbora poslalo protestno izjavo zoper posege v njegovo neodvisnost. Očitajo jim, da so v plačni reformi razvrednotili delovna mesta na računskem sodišču in mimo dogovora znižali financiranje za 3,9 milijona evrov.

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin je predstavila vsebino protestnega pisma zoper posege v neodvisnost sodišča, ki so ga poslali vladi in državnemu zboru.

»Danes je z mano celotna ekipa in to je izjava celotnega vodstva,« je uvodoma dejala Ahčinova, ki je ogorčena nad pritiski vlade in državnega zbora.

Računsko sodišče je vrhovni državni revizor te države in svoje delo opravlja že zadnjih 30 let. Svoj neodvisni položaj ima zapisan v ustavi in drugih zakonih, a kot je dejala Ahčinova, vse doslej »takšnih pritiskov in dejanj še nismo bili deležni, zato smo se odločili, da napišemo to protestno pismo in ga naslovimo na predsednika vlade Roberta Goloba in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič«.

Ahčinova je na tiskovni konferenci povedala, kaj je računsko sodišče izpostavilo v protestnem pismu in na kakšne načine so videli pritiske na neodvisnost računskega sodišča.

»Pritiski so se začeli septembra letos. Prvi je bil poseg v naše plače. Moram reči, da so bila pri usklajevanju funkcionarskih plač vsa pisanja računskega sodišča spregledana. V zakonu imamo zapisano, kakšne so naše plače v odnosu do ostalih državnih organov. Mi smo pisali državnemu zboru in predsedniku vlade glede plač funkcionarjev, ko se je to usklajevalo, a nismo dobili odgovora. Takrat še nismo šli v javnost,« je dejala.

Finance so jim odvzeli enostransko in brez usklajevanja

V preteklem tednu pa so bili priča drugemu, »zelo velikemu napadu na računsko sodišče in na njegovo finančno neodvisnost,« je dejala predsednica računskega sodišča.

Vprašala se je, »kako je lahko organ neodvisen, če ni finančno neodvisen«.

Minuli teden je državni zbor obravnaval rebalans proračuna in šele takrat so bili seznanjeni, da je skupina koalicijskih poslancev dala amandma, da se računskemu sodišču vzame 30 odstotkov financ. »3,9 milijona evrov mu je bilo odvzeto kot neodvisnemu organu, brez kakršnega koli usklajevanja z nami,« je dejala Ahčinova.

Presenetil jih je odvzem sredstev, čeprav so naredili tudi finančni načrt za leto 2025, ki ga je podprlo finančno ministrstvo, je dejala Ahčinova. »Protestno pismo ima namen opozoriti in pozvati vlado in DZ, naj v prihodnje upoštevata neodvisni ustavni položaj računskega sodišča, ki mu po ustavi in drugi zakonodaji pritiče«.

Ob tem je dodala, da računsko sodišče letos praznuje 30-letnico, stavba, v kateri delujejo že 25 let, pa je potrebna prenove. Prav tako v stavbi vlada prostorska stiska, saj je tudi po šest revizorjev v eni sobi.