Jamarja ponoči niso rešili: da bi prišli do njega, so ožine širili na roke

Na območju Gotenice se je v sredo popoldne zgodila nesreča. V jami Jelen Brda se je poškodoval jamar in čeprav so ekipe takoj začele reševalno akcijo, ga čez noč niso uspeli prenesti na površje. Okoli šeste ure zjutraj je vodja intervencije Damijan Šinigoj ocenil, da je reševanje v zadnji fazi. Na terenu je bilo 40 jamarjev.

Po poročanju N1 je Šinigoj povedal, da so jamarji čez noč na roke skušali razširiti ožine, ki so oteževale reševalno akcijo. Težav sta jim povzročali dve, ki ena izmed njiju je bila dolga kar deset metrov. Ožino so razbijali na roke, z dleti in macolami. Ocenjuje, da bo jamar do osme ure na rešen.

Jamar si je pri zdrsu poškodoval zapestje in rebra, težko diha. Zdravnik, ki se je ponoči spustil do njega, je potrdil, da nima hujših poškodb, a zaradi hudega udarca plezati ne more. V sredo zvečer so mu dostavili grelne odeje, toplo hrano in vodo. Jama pri Jelen Brdu je dolga 518 metrov in globoko 192 metrov.