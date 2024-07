Jakelj z mesta generalnega direktorja odstopa konec avgusta

Generalni direktor Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana Andraž Jakelj je v torek podal odstopno izjavo, so za STA sporočili z inštituta. Jakelj je v odstopni izjavi, ki jo je posredoval predsedniku sveta OI Tomažu Slani, zapisal, da z mesta odstopa z 31. avgustom, in da se odpravlja novim izzivom naproti, razlogov za odstop pa ni navedel.

Slana je za STA potrdil, da je z odstopom seznanjen in da mu je Jakelj pojasnil razloge za odstop. Jaklja bodo razrešili na četrtkovi seji sveta onkološkega inštituta.

»Zahvaljujem se vsem zaposlenim, ki tvorno in pozitivno sodelujejo v zgodbi OI in zavzeto ter profesionalno opravljajo svoje poslanstvo. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje in predvsem neodvisno od tega, kdo me bo nasledil,« je zapisal v odstopni izjavi. Zahvalil se je tudi svetu zavoda in vladi, »da bosta prisluhnila moji odločitvi po predčasni razrešitvi, po kateri se odpravljam na pot novim izzivom naproti, opolnomočen z novimi izkušnjami«.

Poslujejo pozitivno

V odstopni izjavi je zapisal še, da je onkološki inštitut osrednja terciarna ustanova za zdravljenje raka v Sloveniji. »Ima odlične pogoje, da takšna, v obravnavi bolnikov, ostane tudi naprej. Zagotavlja vse potrebne zdravstvene storitve in kljub spremenjenim načinom obračunavanja zdravstvenih storitev, ki za OI predstavljajo kar 3,5 milijona evrov manj na letni ravni, posluje pozitivno. Podatki za obdobje med januarjem in majem 2024 izkazujejo poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v višini skoraj pol milijona evrov,« je navedel.

Dodal je, da se vsekakor srečujejo z izzivi, in izpostavil veliko prostorsko stisko. »Zato na OI izvajamo vse potrebne aktivnosti v zvezi z nadgradnjo stavbe H in gradnjo nove stavbe R, imamo potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki zagotavlja proračunska sredstva za izvedbo, in pravnomočno gradbeno dovoljenje,« je zapisal.

Na onkološkem inštitutu izvajajo tudi aktivnosti na področju protonskega centra, v zvezi s tem so zagotovili projektno nalogo, dokument identifikacije investicijskega projekta in t. i. analizo SWOT za vrednotenje lokacij za njegovo umestitev, je še dodal.

Jakelj je bil sprva od konca julija 2022 v. d. generalnega direktorja inštituta, za generalnega direktorja pa ga je svet zavoda imenoval oktobra istega leta. Vlada je sicer sredi junija letos podala soglasje k podelitvi prokure v ljubljanskem onkološkem inštitutu Zlati Štiblar Kisić.