Iztekel se je rok: to naj bi bili kandidati, ki so se prijavili na razpis RTV

Danes opolnoči se bo iztekel rok za prijavo na razpise za direktorska mesta na Televiziji in Radiu Slovenija ter za mesto direktorja digitalnih vsebin, ki jih je pred tremi tedni objavila uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Po informacijah STA naj bi bili med kandidati Mirko Štular, Ksenija Horvat in Kaja Jakopič.

Prijavo na razpis sta za STA potrdila dva, in sicer zdajšnji v. d. direktorja Radia Slovenija Mirko Štular, ki bo zopet kandidiral, in pa v. d. vodje spletnega portala MMC Kaja Jakopič, ki bo kandidirala za direktorico digitalnih vsebin. »Zdi se mi izredno pomembno, da se področje digitalnih vsebin, ki je z novelo zakona postal tretji samostojni steber znotraj RTVS, okrepi, RTVS pa bolje pozicionira na tem področju,« je za STA pojasnila Jakopič. Po informacijah STA naj bi se za mesto direktorice Televizije Slovenije prijavila novinarka Ksenija Horvat, ki pa za potrditev vložitve kandidature ni bila dosegljiva.

Direktorjema radia in televizije je mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona o RTVS, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Predvidela je, da do imenovanja novih oba dela zavoda vodita vršilca dolžnosti direktorja. Novela je na novo predvidela tudi imenovanje direktorja digitalnih vsebin.

Vsi direktorski mandati so štiriletni. Na razpis za direktorja Televizije Slovenije, Radia Slovenija ali direktorja digitalnih vsebin se lahko prijavi kandidat, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma dejavnostih, povezanih z javnimi glasili.

Prav tako mora poznati problematiko rtv-dejavnosti in imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti. Med drugim razpisi zahtevajo še univerzitetno izobrazbo in aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, kandidati prav tako ne smejo biti funkcionarji katere od političnih strank.