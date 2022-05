Izredno opozorilo: prihajajo neurja s točo, močan veter in mraz

Po vročih dneh prihaja ohladitev. Vremenoslovci agencije za okolje so izdali izredno opozorilo in zapisali, da bo v sredo pozno popoldne in zvečer naše kraje od severa dosegla hladna fronta. V sredo popoldne in zvečer ter v prvi polovici noči na četrtek je v severovzhodni Sloveniji zelo verjeten pojav krajevnega neurja s točo, sunki vetra in z nalivi, še dodajajo.

Danes dopoldne bo na severu spremenljivo oblačno, drugod dokaj sončno. Popoldne bo povsod več oblačnosti, nastajale bodo plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na jugovzhodu do 30 °C.

V četrtek bo na Primorskem ob šibki burji delno sončno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, predvsem na Gorenjskem bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 °C.