Izredna seja ESS: Golobu delodajalci navrgli, da je zelo zaščitniški do svojih ministrov (VIDEO)

Potem ko so junija zaradi odsotnosti premierja Roberta Goloba in posledično protesta delodajalcev odpovedali sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so se socialni partnerji danes sestali na izredni seji. Golob je tokrat prišel, edina točka dnevnega reda pa je bila razprava o vodenju socialnega dialoga.

Predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlade so tako poudarili pomembnost socialnega dialoga in po nedavnem protestu delodajalcev zgladili nesoglasja. Dogovorili so se, da bodo določili reformne zakone, pri katerih se bo proces usklajevanja lahko zavlekel v fazo, ko bodo njihovi predlogi že v postopku sprejemanja v DZ.

Po koncu seje bo izjava za javnost, ki jo boste lahko spremljali v živo.

Trenutni predsedujoči ESS Jakob Počivavšek je povedal, da je bila razprava obsežna, vsi pa so se strinjali, da je socialni dialog izjemno pomemben v postopku priprave in sprejemanja zakonodaje.

Delodajalci menijo, da je vlada premalo samokritična

Predstavnik delodajalcev Marjan Trobiš je povedal, da so pogrešali malo več samokritičnosti vlade. Ocenil je, da je predsednik vlade zelo zaščitniški do svojih ministrov. »Trenutni zakonodajni predlogi so pisani na kožo sindikatom ter državi,« je bil kritičen Trobiš. Dejal je, da so po današnjem sestanku sicer pomirjeni, da pa niso v celoti prepričani, da bodo lahko socialni dialog peljali na način, kot bi ga morali.

Kaj pričakujejo od Goloba?

Premier Golob pa je ocenil, da je socialni dialog »nekaj živega« in da so časovni okvirji včasih dane, objektivne okoliščine, ki se jih ne da spreminjati. »Zavezali smo se, da bomo primere dobre prakse uveljavili na vseh področjih,« je dejal in dodal, da je bil sestanek konstruktiven in koristen. »Verjamem, da bo delovanje v prihodnjih 12 mesecih učinkovito in da bodo rešitve boljše za ljudi,« je poudaril.