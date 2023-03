Izginila je Greta, najditelju ponujajo denarno nagrado

Muca iz okolice Turnišča v Prekmurju, ki sliši na ime Greta, je skoraj teden dni zdoma. Njeni lastniki pa jo neizmerno pogrešajo, saj je pomemben del njihove družine. Že le pred slabim tednom igriva in priljubljena štirinožna kosmatinka z domačega dvorišča odtavala neznano kam. Mačka ima bel trebuh, rep in hrbet pa sta črna. Tudi območje okoli ušes in oči je črno obarvano. Gobček in nosek sta bele barve, slednjega pa krasi črna pika.

Muca Greta. FOTO: Osebni arhiv

Lastnica prikupne Gretice opozarja, da je muca, ki je sterilizirana, nezaupljive narave in se le stežka ulovi. Če ste, kje opazili omenjeno muco, ki se najverjetneje potepa v okolici Turnišča, lastnica prosi, če pokličete na telefonski številki 040 598 198 ali 051 254 828. Najditelja ne čaka le čustveno vnovično srečanje Grete in njene lastnice oziroma družinskih članov, temveč tudi denarna nagrada v višini 250 evrov.