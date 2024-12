Izbrali najbolj inovativna in trajnostna doživetja

Turistično združenje Portorož je v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije Portorož - Turistica organiziralo delavnico Razvoj in trženje inovativnih in trajnostnih turističnih doživetij, ki je 21 prijavljenim podjetjem ponudila priložnost, da svojo poslovno idejo spremenijo v uspešno turistično doživetje. Namen delavnice je bil tudi izobraziti turistične ponudnike in s tem spodbuditi razvoj novih trajnostnih doživetij na destinaciji Portorož in Piran.

Turistično združenje Portorož želi ponudnikom omogočiti lažji začetek poslovne poti.

»Na prvem delu delavnice so udeleženci prisluhnili trem strokovnjakom s področja doživetij, kulturne dediščine in športa na destinaciji,« je sporočilo Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Udeleženci Energije kamna in morja v Piranskem zalivu med drugim obiščejo Sečoveljske soline. Foto: Primož Hieng

»Prof. dr. Maja Uran Maravić je predstavila, kako razviti edinstvena doživetja skozi uspešne študije primerov ter produkt Slovenia Unique Experience (SUE), izr. prof. dr. Aleš Gačnik je razložil, kako kulturno dediščino vključiti v turistično ponudbo, s poudarkom na vinski in gastronomski dediščini, izr. prof. dr. Miha Lesjak pa je predstavil trende in strategije za oblikovanje trajnostnih športno-turističnih doživetij, ki temeljijo na naravnih in kulturnih danostih.«

Imeli teden dni časa

Udeleženci delavnice so nato imeli en teden časa, da oblikujejo doživetje in oddajo svojo strokovno nalogo. Sledil je drugi del delavnice, na katerem je 14 udeležencev predstavilo svoja doživetja pred komisijo profesorjev in predstavnikov Turističnega združenja Portorož. Izbrali so tri podjetja, ki so pripravila najbolj inovativna in trajnostna turistična doživetja.

Petčlanska komisija je ocenjevala tako vsebinske kot tehnične značilnosti posameznih doživetij. Med vsebinskimi kriteriji so izstopali: lokalnost, avtentičnost, edinstvenost, butičnost, izkustvena vrednost in trajnostna naravnanost. Poleg tega so morala podjetja izkazovati jasen tržni potencial.

Zmagovalna doživetja so tudi nagradili. Foto: Turistično združenje Portorož

Prvo mesto je zasedel Zavod YouSea za doživetje Morska oaza Piran: Raziskovanje s podvodnim dronom za ohranjanje morja (575 točk), drugo mesto je pripadlo podjetju Maristra z doživetjem Doživite divje okuse Istre (570 točk), tretje pa je osvojilo podjetje Ebike za doživetje Energija kamna in morja v Piranskem zalivu (555 točk).

Zmagovalna doživetja so nagradili, s čimer želi Turistično združenje Portorož ponudnikom omogočiti lažji začetek poslovne poti. Nagrajena doživetja bodo vključena na destinacijski portal www.portoroz.si in v rezervacijski sistem Portorož & Piran, ponudniki pa bodo deležni tehnične podpore in vključitve v promocijske kampanje za večjo prepoznavnost njihovih ponudb. Na destinacijski portal bodo vključena tudi preostala predstavljena doživetja, ki bodo izpolnjevala zahtevane pogoje.