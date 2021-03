Izbiramo naj pirhe Slovenskih novic!

Agata Anžur iz Kopra je predlani izdelala morsko pisanko. Foto: Dejan Javornik

Odprtje razstave leta 2018 FOTO: Marko Feist

Vaše pirhe zbiramo do vključno 29. marca. V tednu pred veliko nočjo jih bomo ocenili in nato razglasili zmagovalne pisanke.

Lanska velika noč ni bila slovesna kot leta prej. Papežje velikonočni blagoslov podelil ljudstvu in svetu pred popolnoma praznim Trgom sv. Petra. Kljub temu pa se življenje ni ustavilo in tako kot lani bomo tudi letos ob podobnih ukrepih pripravili tradicionalni, že 25. natečaj za najlepše pirhe Slovenskih novic.Razstave in prireditve, na katerih smo v preteklosti slavnostno podelili nagrade najboljšim umetnikom, zaradi ukrepov žal ne bo, vendar bomo vse prispele pisanice skrbno razstavili, da si jih bodo lahko etnolog prof. dr.in drugi člani strokovne ocenjevalne komisije pozorno ogledali in ocenili. In seveda bomo najlepše nagradili.Vremenoslovci napovedujejo še nekaj hladnih dni v marcu, preden bo tam okoli velike noči sonce že pokazalo svojo moč. Zato so prihajajoči dnevi kot nalašč za ustvarjanje pisank za domačo mizo, z barvicami, strgalom in voščenkami, morda si umislimo lepljenko, iznajdemo še neviden način krasitve. Možnosti je nešteto.Tudi letos smo v natečaju ohranili tri kategorije. V tradicionalni so dovoljene pisanke kokošjih, gosjih in račjih jajc. Gre za ustvarjanje po tradiciji naših prednikov, ko so ob vsesplošnem pomanjkanju jajca obarvali v kopeli čebulnega perja, risbo pa izpraskali.Podobo štiriperesne deteljice so denimo ustvarili tako, da so rastlino položili na jajce, ga zavili v papir in dali v kopel. Sok čebulnega perja se je tam malo manj prijel in nastale so čudovite silhuetne risbe.Plastike ne maramo, čeprav nas obkroža in brez nje danes preprosto ne bi mogli. A še nedavno smo si težko predstavljali plastično pisanko. Danes je drugače. Druga, moderna kategorija je namenjena prav ustvarjanju, pri katerem lahko uporabimo prav vse materiale in načine. Na prejšnjih natečajih smo prejeli na desetine pisank iz stiropora, lesa, gline, zbitega in zlepljenega papirja, tudi kovinske, zavarjene.Prav tako so dovoljeni vsi načini in materiali v otroški kategoriji, ki obiskovalce razstave vselej najbolj pritegne, saj otroška domišljija nima meja.Avtorji najlepših pirhov bodo poleg denarne nagrade in darilnih bonov podjetja Mercator prejeli zlate obeske Zlatarstva Mandić iz Murske Sobote, ki že leta sodeluje v natečaju za naj pirhe Slovenskih novic.Spoštovane bralke in bralci, lepo vabljeni k sodelovanju.Svoje pisanke lahko pošljete na naslov Slovenske novice, Dunajska 5, Ljubljana, s pripisom Za naj pirhe Slovenskih novic. Zaradi protikoronskih ukrepov jih bo tudi letos mogoče fizično prinesti v uredništvo le od ponedeljka, 22. marca, do vključno ponedeljka, 29. marca, od 9. do 14. ure (razen v soboto in nedeljo, 27. in 28. marca), na vhod z Likozarjeve 1, kjer bomo postavili mizo za brezkontaktno predajo. Obvezno imejte s seboj izpolnjeno prijavnico.