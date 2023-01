Izberite potep po planoti Kamniško-Savinjskih Alp (FOTO)

Kamniško-Savinjske Alpe so precej izpostavljeno gorovje. Vse gore se strmo dvigajo in celotno gorovje pozna le dve planoti: vsem poznano Veliko planino in nekoliko manj poznano Dleskovško planoto. Dostop do slednje je z dveh strani. S štajerskega konca iz Savinjske doline, kjer v Lučah zavijemo v dolino Podvolovljek, in z gorenjskega konca, od koder se preko prelaza Rak spustimo v Podvolovljek.

Kapelica na Molički planini.

Sredi doline se cesta odcepi v pobočje planote. Ovinki nas popeljejo do kmetije Planinšek, ki leži na veliki uravnavi sredi strmih pobočij. Cesta nad kmetijo izgubi asfalt in nas po ponekod precej grdi gozdni cesti pripelje na parkirišče pod planino Podvežak. S parkirišča je do vrha pol ure hoda. S planine se odpre lep razgled do Velike planine in Rogatca, a markirana pot zavije v gozd nad planino.

Na poti.

Kocbekova koča je bila prva v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Čez drn in strn nas markirana pot popelje proti Velikemu vrhu in Dleskovškemu vrhu do prehoda Prag. Tu se odcepijo poti na Veliki vrh in Korošico. Nemarkirana pot pa se nadaljuje naravnost navzdol. Nobenega dvoma ni, kam je treba priti – kot na dlani vidimo kočo in kapelico. Pod mogočno podobo Ojstrice se pot zlagoma spušča, in to kakšnih dvesto višinskih metrov, potem se začne spet dvigati.

S planine Podvežak je lep razgled do Velike planine.

Po drugi svetovni vojni jo je porušil skrivnostni plaz.

Najprej do Kocbekove koče in nato še do nekaj deset metrov višje ležeče kapelice. Prav z dvorišča kapelice se odpre lep razgled na Robanov kot tisoč metrov nižje ter Krofičko in Strelovec na drugi strani doline.

Prehod Prag.

Obe zgradbi imata prav idilično podobo, vendar imata obe dokaj neprijetno zgodovino. Kocbekova koča je bila kot prva v Kamniško-Savinjskih Alpah zgrajena leta 1894 na pobudo Franca Kocbeka, nadučitelja v Gornjem Gradu. Po njem se tudi imenuje in ne po precej bolj znanem književniku. Po drugi svetovni vojni je propadala, a so jo temeljito obnovili. Še bolj zanimiva pa je usoda kapelice. Zgrajena je bila leta 1897, tri leta po koči. Po drugi svetovni vojni jo je porušil skrivnostni plaz. Le požrtvovalnemu delu domačinov gre zahvala, da je bila leta 1989 znova zgrajena.