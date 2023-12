Iz vile v center Ljubljane: poglejte nove prostore stranke SD (FOTO)

SD odpira vrata novih prostorov v središču Ljubljane. Stranka se modernizira, želi si neposrednega dialoga in sooblikovanja politik z volivci, pravijo. Ob padcu podpore vladi sicer priznavajo, da bi si želeli večjega zaupanja ljudi, a menijo, da beležijo dobre rezultate, SD pa kljub desetletju novih obrazov ostaja stalnica na političnem parketu.

FOTO: Črt Piksi

»Stranka si želi voditi neposreden dialog z volivkami in volivci, zato smo se tudi preselili v center mesta, na nek način tudi v center politike. Skupaj z volivkami in volivci si želimo kreirati, sooblikovati politike te stranke in jih nato tudi transparentno zagovarjati na nivoju ministrstev, državnega zbora in vlade,« je pred odprtjem novih strankarskih prostorov dejal glavni tajnik SD Klemen Žibert.

Novi prostori simbolizirajo stranko

V dosedanjih prostorih stranke v vili na Levstikovi zdaj pod okriljem SD deluje Inštitut 1. maj, ustanovljen aprila letos.

Kot so ob tem zapisali v stranki, novi prostori »simbolizirajo našo stranko: moderno, progresivno socialno demokracijo, ki si upa in zmore narediti korak naprej tudi pri najtežjih vprašanjih«. Hkrati v prostorih na Nazorjevi v središču Ljubljane odpirajo Centralo, prostor soodločanja, ki naj bi bil namenjen predvsem organizaciji dogodkov, seminarjev in posvetov.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi