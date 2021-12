Iz sosedovega tnala izklesal Kristusa

»Poklicali so me za jaslice in smo se hitro dogovorili,« pove 56-letni Vlado Cencel. Po rodu je iz Šentvida pri Stični, nekaj več kot desetletje pa živi v Velenju in je mojster kiparjenja v lesu z motorno žago. V Trebnjem so lani zrasle jaslice v naravni velikosti. Take ali podobne imajo na Čatežu ob Savi, ene so v okolici Vojnika. »Lani smo zasnovali jaslice za Trebnje, začeli smo s sveto družino, letos smo dodali še svete tri kralje. Saj bi naredil več, a sem imel nekaj težav s hrbtenico. Za prihodnje leto načrtujemo še osla, vola in kakšno ovco,« pove Vlado, ki sta ...