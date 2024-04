Iz poletja skok nazaj v zimo

Pregovorno muhasti april tudi letos ni razočaral. Po rekordno toplem začetku meseca, ko so se temperature tudi pri nas nekajkrat povzpele do 30 stopinj Celzija in celo čez, nas je včeraj zajela napovedana ohladitev, ki jo je ponekod spremljal sneg, drugod sodra pa tudi močan veter, ki je zapihal predvsem na Primorskem.

Na Koroškem in Štajerskem je snežilo tudi na nižje ležečih območjih, sicer se je sneženje večinoma zadrževalo na nadmorski višini nad 500 metrov. Na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem so bili včeraj popoldan priča tudi nevihtam s sodro, Podljubelj ter okolico Črne na Koroškem je ta povsem pobelila. Razmere so povzročale preglavice predvsem v prometu.

Podljubelj je pobelila sodra. FOTO: Saša Gruić

Obstaja bojazen, da bodo posledice velike ohladitve občutile poljščine in predvsem sadno drevje, ki je že zacvetelo. Po napovedih vremenoslovcev bodo nizke temperature pri nas vztrajale vsaj še do konca tedna in se ob jutrih nevarno približale ledišču, v alpskih dolinah pa naj bi se tudi spustile pod nič stopinj.

Temperature se bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) naslednji teden začele postopoma dvigati, a takšne vročine, kot smo ji bili priča zadnjih nekaj tednov, še ne bo. »Druga polovica meseca bo občutno hladnejša od prve,« so napovedali na Arsu.