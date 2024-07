Iz ognja rešili župana

Le trideset minut je prejšnjo sredo sedmerico Severnih Makedoncev, med katero je bil tudi župan tamkajšnje občine Novo Selo Gjorge Božinov, najverjetneje ločilo od smrti. Znašli so se v ognjenem obroču, ki je nastal med obsežnimi požari, ki so več dni divjali v tej balkanski državi. Zgodilo se je na planini Ogražden na vzhodu Severne Makedonije. Od tam je Božinov v družbi treh gasilcev in treh civilistov prek facebooka državljanom sporočil, da se brez pomoči iz zraka, saj so bile vse kopenske povezave prekinjene, ne bodo mogli rešiti. »Okoli nas gori z vseh strani in pričakujemo, da bosta d...