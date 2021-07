Z NIJZ sporočili, kako vas bodo morali preverjati

Aplikacija, ki naj bi izvajalcem storitev olajšala preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) pri svojih obiskovalcih oz. gostih, je še vedno v fazi nadgradnje. Izpolnjevanje pogojev morajo tako do nadaljnjega preverjati na na podlagi dokazil, predloženih v tiskani ali elektronski obliki, so sporočili z Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ).



Na NIJZ so mobilno aplikacijo, ki bo omogočala preverjanje PCT-pogojev predstavili v petek. Kot so povedali, je dostopna prek spletne strani eZdravje, trenutno pa na voljo le za android, ne pa za ios. Vendar so še istega dne sporočili, da aplikacija zaradi nadgradnje ni dosegljiva.

Dokazila v tiskani ali elektronski obliki

Aplikacija je trenutno še vedno v postopku nadgradnje, so sporočili danes. Dokler dostop do nje ne bo ponovno omogočen, morajo izvajalci storitev izpolnjevanje pogojev PCT preverjati na podlagi dokazil, ki jih obiskovalci oz. gosti predložijo v tiskani ali elektronski obliki.



Že od petka morajo izpolnjevanje teh pogojev ob vstopu na prireditev oz. shod preverjati organizatorji kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov. Od ponedeljka pa bo v skladu s sklepi petkove dopisne seje vlade to veljalo tudi ob vstopu potrošnikov v notranje prostore gostinskih lokalov, igralnic, nastanitvenih obratov, nočnih klubov ter prizorišč sejmov in kongresov.

