Ministrstvu ušlo sporočilo z neprimerno vsebino

»Pri testiranju pošiljanja nujnih obvestil je prišlo do napake uslužbenca zaradi nepoznavanja sistema, tako glede neprimerne vsebine testnega sporočila kot določitve kroga prejemnikov obvestila. S sodelavcem je bil po dogodku opravljen pogovor.« To so dan po napaki, ki se jim je pripetila – okoli 200 ljudi je prejelo SMS-sporočilo, da bodo aretirani –, sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, ki ga vodiPojasnili so, da je potekalo testiranje množičnega pošiljanje SMS-sporočil, ki se bo v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije uporabljalo za takojšnje sporočanje o spremembah o posameznem dogodku predsedovanja: »Sporočilo je bilo namenjeno osebam, ki so prijavljene na dogodek oziroma sodelujejo pri določenem dogodku.«»Pri testiranju so bili uporabljeni samo kontaktni podatki oseb, prijaviteljev na dogodke, SMS-sporočilo je tako prejelo okrog 200 ljudi. Ob tej napaki smo zaznali tudi tehnično pomanjkljivost, zaradi katere je bil krog prejemnikov tako širok in česar uslužbenec ni predvidel. O pomanjkljivosti smo obvestili razvijalca sistema obveščanja,« so še dodali.Kot smo poročali, so prejemniki sporočila, v katerem je bilo navedeno, da bodo aretirani, ob 14.27 in ob 14.50 prejeli še sporočilo z opravičilom. »Ministrstvo za zunanje zadeve se vsem prejemnikom sporočil ponovno iskreno opravičuje,« so zaključili.