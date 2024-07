Udarec za narkokartel: prijeli mehiškega vodjo in sina El Chapa

Mehiški vodja narkokartela Sinaloa Ismael Zambada - El Mayo je bil s sinom Joaquina Guzmana - El Chapa, ta od leta 2017, ko je bil izročen ZDA, tam prestaja dosmrtni zapor, aretiran v kraju El Paso v ameriški zvezni državi Teksas. Tamkajšnje oblasti Zambadu in Joaquinu Guzmanu Lopezu očitajo vodenje kriminalnih operacij kartela, vključno s proizvodnjo fentanila in mrežo preprodaje mamil. Prijeta sta bila potem, ko sta z zasebnim letalom pristala na letališču v El Pasu.

2017. JE BIL za vedno ob svobodo El Chapo.

Ameriške oblasti so se več let zaman trudile ujeti Zambada. Za informacije, s pomočjo katerih bi se dokopali do njega, so ponujale 13,5 milijona evrov. Kartel Sinaloa je v 70. letih prejšnjega stoletja ustanovil skupaj z El Chapom, slednjega pa so po zaprtju nasledili njegovi štirje sinovi, imenovani tudi Los Chapitos Mali Chapoji. Sinaloa je postal eden od največjih izvoznikov fentanila v ZDA, sintetičnega opioida, ki je do 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija.

El Chapo ima štiri sinove, na prostosti sta le še dva. FOTO: Reuters

»Fentanil je najbolj smrtonosna grožnja, s katero se je naša država kadar koli soočila, in pravosodno ministrstvo ne bo počivalo, dokler vsak vodja, član in sodelavec kartela, odgovoren za zastrupljanje naše skupnosti, ne bo odgovarjal,« je po aretaciji dejal pravosodni minister ZDA Merrick Garland.

Četrtkove aretacije sledijo številnim drugim pomembnim aretacijam članov kartela Sinaloa, vključno z enim od Zambadovih sinov in drugim sinom El Chapa, Ovidia Guzmána Lópeza. Preostala dva njegova sinova Ivan Guzman Salazar in Alfred Guzman Salazar pa sta še na prostosti.

Po podatkih Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) je lani v ZDA zaradi prevelikega odmerka mamil umrlo 107.543 ljudi. Od tega jih je 74 odstotkov umrlo zaradi sintetičnih opioidov, kamor spada tudi fentanil.