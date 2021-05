Šok, dvesto Slovencev prejelo sporočilo ministrstva: Vsi boste aretirani

Nekateri uporabniki storitev državne e-uprave so v torek dobili SMS-sporočilo, ki se je glasilo: »Vsi boste aretirani!« Kot poroča MMC, je čez nekaj časa na njihov mobilni telefon prispel SMS z opravičilom »zaradi neljubega pripetljaja pri testiranju masovnega pošiljanja sporočil z napačnim in neustreznim besedilom.«



Portal navaja, da je zanimivo, saj ni šlo za vdor v računalniški sistem javne uprave, temveč za testiranje množičnega pošiljanja SMS-sporočil z ministrstva za zunanje zadeve.



»Šlo je za nepremišljenost sodelavca glede vsebine testnega sporočila in za napako pri določitvi kroga prejemnikov obvestila,« so pojasnili na MZZ. Omenjeno SMS-sporočilo pa je po njihovih navedbah prejelo okoli 200 ljudi.



Z incidentom niso bili seznanjeni na ministrstvu za javno upravo, piše MMC. Izvedeli pa so, da je množično testiranje izvedlo zunanje ministrstvo oziroma njihova služba, ki bo skrbela za predsedovanje Slovenije Evropskemu svetu.

