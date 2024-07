Kitajski horoskop za avgust: marsikoga čakajo presenečenja, ki lahko spremenijo življenje

Nekateri boste nostalgični, drugi imate priložnost, da ustvarite nova poznanstva, ki vam lahko spremenijo življenje. Investirajte vase, v svoje znanje in osebno rast, bodite iskreni, ko gre za vaše finančno stanje. Kitajski horoskop za avgusta za posamezno znamenje si lahko preberete v nadaljevanju.

Podgana

2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

Čutili boste vse večjo potrebo, da ostanete doma in se posvetite nostalgičnim trenutkom. To je pravi čas, da se ustvarjalno izražate in se osvobodite notranjih blokad. Družinsko življenje bo polno pomembnih dogodkov, zato bodite pozorni na svoje najdražje.

Bivol

2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

V tem obdobju imate priložnost pritegniti pozornost drugih in razširiti krog poznanstev. Morda boste želeli deliti več informacij, kot je potrebno, vendar bo to v duhu zabave in šale. Raziščite različne možnosti in se naučite nekaj novega. Obdobje je ugodno za potovanja in pridobivanje novih znanj.

Tiger

2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

Uporabite svoje najboljše lastnosti, da izboljšate svoje finance. To obdobje vam lahko pomaga, da se zaveste pomena finančne pismenosti in ste bolj previdni pri izdatkih in prihrankih. Povečali se bodo prihodki tistih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in turizmom. Bodite iskreni glede svojih finančnih ciljev in jasno povejte svoje potrebe.

Zajec

2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Pokažite se v najboljši luči. Naravnost in sproščenost vam bosta pomagali očarati ljudi in pridobiti simpatije. To je odlično obdobje za aktivnost in pobudo. Imeli boste veliko priložnosti za samoizpopolnjevanje in širjenje svojih obzorij. Uporabite svoje prednosti in pogumno izpostavite svoje dosežke.

Zmaj

2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

Čas je, da premagate občutek izolacije in uživate v življenju. Preživite več časa v naravi ali se sprehajajte po parku. Ko se boste duhovno razvijali, boste občutili spremembe tudi v svojem zunanjem svetu. To je ugodno obdobje za potovanja, rekreacijo in ustvarjalnost. Morda boste odkrili talente v poeziji ali glasbi.

Kača

2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Pričakujete lahko podporo prijateljev, s pomočjo katere se boste zlahka vklopili v družbo neznancev. Komunikacija z enako mislečimi ljudmi bo enostavna. Obdobje je bogato s priložnostmi; pomembno jih je prepoznati in se več pojavljati v javnosti. Načrti za prihodnost vas bodo navdihnili in spodbudili vaš razvoj. Razmislite o vpisu na tečaje.

Konj

2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

Delajte tako, da se boste izkazali v svoji službi in da boste med najboljšimi. Poudarjeni bodo zaupanje, velikodušnost in optimizem. Pazite, da ne boste vpleteni v javni škandal, saj lahko porast javnega zanimanja pritegne pozornost tudi na vaše zasebno življenje. Pred vami je obdobje nepozabnih dogodkov in stikov s tujino.

Koza

2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943

Pripravljeni ste pomagati tistim, ki potrebujejo nasvet. To je odlično obdobje, da pokažete svojo strokovnost, se naučite nekaj novega in svoje znanje prenesete naprej. Ne glede na okoliščine ohranite optimizem in vero ter motivirajte druge, da ne obupajo. Obdobje je ugodno za stike z veleposlaništvi, mednarodnimi organizacijami ali na področju založništva.

Opica

2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944

Tudi v težkih situacijah ne izgubite duhovne moči in poiščite rešitve. To je obdobje, v katerem boste pritegnili finančno srečo in transformacijo virov. Odkrijte globine svoje duše in izrazite, kar potrebujete. Mnogi boste odplačevali dolgove in posojila. Ne varčujte pri sebi in družini in bolj zaupajte svoji okolici.

Petelin

2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945

Če imate težave s samozavestjo, se naslonite na partnerja, bližnjega prijatelja ali družinskega člana. Skupaj boste dosegli uspeh. Tisti, ki so vam blizu, vam bodo pomagali doseči novo raven. Osredotočite se na ljudi in obojestransko korist, vendar ne podcenjujte moči svojih nasprotnikov. Obdobje je ugodno za pravne zadeve in stike s vplivnimi ljudmi.

Pes

2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

Vsaka naloga je v vaših rokah, zato se potrudite, da vas zabava ne zamoti in svoje naloge opravite kakovostno. Morda čutite potrebo po spremembi, kar je na splošno ugodno obdobje za to, vendar vam ni treba narediti radikalnih korakov. Izogibajte se stresu in poskrbite za svoje zdravje. Čas je, da zavzamete stališče in okrepite svojo avtoriteto.

Prašič

2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947

Pojdite na dogodke, kjer boste zagotovo našli kaj zanimivega za pogovor. To je čas za druženje, ustvarjalnost, zabavo in ljubezen. Preživite čas z ljubljeno osebo. Ne zavračajte ponudb in povabil – vse novo vam bo prineslo navdušenje in veliko čustev. Obdobje je bogato s priložnostmi, ki jih lahko izkoristite tako materialno kot duhovno.