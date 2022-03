Iz DMFA Slovenija sporočili žalostno vest, v ruskem bombandiraju je umrla Julija (21)

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije sporoča, da je iz Ukrajine prišla žalostna novica: v ruskem bombardiranju Harkova je umrla Julija Zdanovska, ukrajinska tekmovalka na Evropskih dekliških matematičnih olimpijadah (EGMO). Stara je bila komaj 21 let.

»Julija je svoje znanje matematike želela deliti z naslednjimi generacijami. Kot prostovoljka je na olimpijade pripravljala mlajše tekmovalce, njena želja pa je bila učiti otroke iz manjših mest ter vasi, ki niso imeli dostopa do kvalitetne izobrazbe,« so v slovo zapisali na DMFA Slovenije ter izrazili sočutje z Ukrajino, z Julijinimi bližnjimi in vsemi prizadetimi ter dodali, da ostro obsojajo rusko vojaško agresijo.

Ruske sile naj bi sicer še naprej obkoljevale Kijev in krepile svojo prisotnost okoli mesta Mikolajiv na jugu Ukrajine. Poročali so tudi o napadih na mesta Harkov in Izjum na vzhodu ter Sumi in Ohtirka na severovzhodu Ukrajine. Prav v vasi v bližini Harkova naj bi zaradi napada umrli štiri ljudje, od tega dva otroka.