Iz 400-letnice zrasla prava dama

Pred 16 leti je bil pred občinsko stavbo v Turnišču posajen cepič 400 let stare vinske trte žametne črnine z mariborskega Lenta. Ta je postala pravi biser občine Turnišče in Vinogradniško-sadjarskega društva Turnišče. Ogledajo si jo romarji, turisti in izletniki, ki obiščejo te kraje.

Gospodar je obesil klobase.

Z leti je cepič bogato zrasel v pravo vinsko damo. Že nekaj let uspeva na brajdi, ki ima majhen nadstrešek, brž ko se pojavijo prvi grozdi, pa jo člani društva zaščitijo pred ptiči.

Obesili mesnine

Vinogradniško-sadjarsko društvo in občina sta pripravila poseben dogodek, ki so ga naslovili Blažev rez potomke Stare trte z mariborskega Lenta. Letos sta imela to čast gospodar Alojz Raj in župan občine Turnišče Borut Horvat, navzoč pa je bil tudi predsednik Vinogradniško-sadjarskega društva Turnišče Franc Bogar.

Pred Blaževim rezom je občina namestila novo spominsko ploščo, da je bil cepič podarjen z mariborskega Lenta in posajen ter blagoslovljen 15. aprila 2006. Ob tej priložnosti je gospodar Alojz na brajdo po starem vinogradniškem običaju obesil nekaj mesnin, predvsem domače klobase, te in prekmursko gibanico so potem použili ter nazdravili z vinom lanskega letnika, ki so ga člani prinesli na degustacijo iz dobrovniških vinskih kleti.

V Turnišču se spominjajo starega vinogradniškega pregovora, ki še danes velja, »da je treba pozimi ob blaževem dati pticam jesti (mesnine), da bodo vedele, v kateri vinograd ne bodo šle zobat grozdja«. Alojz Raj je še povedal, da je poleti za spomladanski obrez pustil veliko mladih poganjkov, ki bodo letos zrasli v mogočno trsje.

Iztočnica za (ne)uspešno letino

Alojz je ponosen, da mu je društvo zaupalo to odgovorno nalogo, kajti, kot pravi, je treba za 400 let staro vinsko trto skrbeti vse leto, od reza do pletev, škropljenja proti boleznim in tako dalje. Gospodar in župan sta se dela lotila po kordonskem sistemu obrezovanja. Ob tem sta navrgla še en stari pregovor: »Kakor je vinska trta obrezana, takšen bo njen pridelek ob trgatvi.« Vendar se lahko, medtem ko raste, marsikaj zgodi, recimo toča in bolezen, tako da je pridelek zdesetkan. Ves vinogradniški trud gre v nič. Morda še podatek, da so lansko jesen vrli in marljivi vinogradniki z omenjene trte obrali 37 kilogramov sladkega grozdja.

Po rezu so nekaj cepičev podarili tudi članom društva. Cepiči trte, ki raste v Turnišču, so v 16 letih dobili že mnogo lastnikov po Prekmurju in Prlekiji in skoraj vsak se je prijel in lepo rodi.

16 let je trta že doma v Turnišču.

Tokratno druženje se je zavleklo pozno v noč, kajti sv. Blaž je prvi rezač vinske trte, zato so se mu v Turnišču globoko poklonili. In ga primerno počastili. Po stari kmečki navadi so se tisto nedeljo vinogradniki in vinogradnice udeležili še svete maše v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete, kjer so prejeli blagoslov za dobro letino.

Občani pa so še naprej ponosni na svojo damo in jih veseli, da vsako leto bogato obrodi.