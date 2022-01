Inženirka leta 2021 Nataša Kovačević: Še naprej se bom trudila navdihovati mlada dekleta in fante

Prejemnica naziva inženirka leta 2021, ki ga soorganizirajo revija IRT3000, družba Mediade in partnerji, je Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group. Priznanje ji je nocoj na slovesnosti v predsedniški palači podelil predsednik države Borut Pahor.

»Hvala, da ste v meni prepoznali potencial, da sem lahko zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. V čast si štejem, da sem del tega projekta, da sem spoznala čudovito ekipo ljudi, ki stoji za projektom, in devet izjemnih inženirk. Vse nominiranke smo zmagovalke, vsaka prispeva enakovreden delček k inženirstvu in pomaga soustvarjati rešitve prihodnosti,« je ob razglasitvi dejala zmagovalka.

Kovačevičeva je dodala, da se vloga žensk v inženirstvu povečuje, a jih je v primerjavi z moškimi še vedno malo, zato je prav, da se mlade ženske spodbuja k tem poklicem. »Še naprej se bom trudila navdihovati mlada dekleta in fante za inženirstvo in naravoslovje,« je zagotovila.

Prve korake na karierni poti je Kovačevićeva naredila kot mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan (IJS). Po zaključku doktorata se je iz akademskega okolja odpravila v avtomobilsko industrijo in se v družbi Kolektor ustalila v vlogi vodje projektov. Na lastno pobudo se je lotila tudi raziskovanja temeljnih in aplikativnih korozijskih procesov na kovinskih in kompozitnih materialih.

Kovačevićeva je članica nadzornega sveta in partnerica v mednarodnem projektu MAMI Magnetics and Microhydrodynamics. Svoje znanje in izkušnje predaja na delavnicah za nadarjene dijake ter kot mentorica doktorskim študentom v podjetju in na mednarodni podiplomski šoli IJS.

Pahor pa je dejal, da se je svet znašel pred velikim svetovnim problemom, ki zadeva vse človeško, pred podnebnimi spremembami. »To moramo hitro rešiti, če želimo našim otrokom in vnukom zagotoviti življenje, v katerem bodo lahko pokazali vse svoje talente. Naslednje desetletje, dve, tri bo v znamenju silovitih družbenih in tehnoloških sprememb. Sem med tistimi, ki morda mestoma slepo verjamemo, da človek ne more ustvariti problemov, ki jih ne bi znal tudi rešiti,« je dejal.

Pri tem je za reševanje težav izpostavil vlogo tehnološkega napredka. »Inženirji so, kolikor razumem svet, most med cilji in njihovo dosego. Naj gre za inženirje ali inženirke, svet krvavo potrebuje vaše talente, vašo pripravljenost, da stopite iz cone udobja in vaše znanje, da rešite probleme, o katerim mi ne moremo niti razmišljati,« je dejal.

Za letošnji naziv inženirke leta se je potegovalo deset kandidatk, poleg Kovačevićeve še Špela Jernejc iz podjetja Procesni Inženiring, Špela Jug iz podjetja Lek, Branka Kranvogl iz podjetja Cleangrad, Dijana Makivić Grilc iz podjetja Gen-I, Adina Mlivić iz podjetja BSH Hišni aparati, Lea Naglič iz podjetja Loftware, Božidarka Radović iz podjetja Better, Judita Zupančič iz podjetja Krka in Tjaša Zupančič Hartner iz podjetja Varis Lendava.

Zmagovalko so izbirale štiri žirije, sestavljene iz dosedanjih nominirank za naziv inženirke leta, predstavnikov medijev, dijakinj in učiteljev iz konzorcija srednjih šol, ki sodelujejo v projektu Inženirke in inženirji bomo!, ter predstavniki organizatorja in partnerjev, so sporočili iz družbe Mediade.