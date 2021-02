Inšpektorji nad Počivalška: Vode se ne da piti z masko

Po petkovem obisku gostišča Taverna se je minister za gospodarski razvoj in tehnologijoznašel pod drobnogledom inšpektorjev.iz zdravstvenega inšpektorata je potrdila, da je inšpektorat v ponedeljek prejel prijavo in uvedel postopek.»Na osnovi prejetih prijav je bil v ponedeljek uveden nadzor. Postopek poteka, zato ga ne moremo komentirati,« je dejala na novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi Deana Potza in dodala, da odlok o ponujanju blaga ne posega na področje poslovnih subjektov, ter opozorila, da zbiranje v tem času ni dovoljeno.Pravi, da bodo inšpektorji v bodoče, ko bodo naleteli na podoben primer, odločali o vsakem primeru posebej, je pa po njenem jasno nekaj: »Vode se ne da piti z masko, to je logično.«Počivalškov obisk gostišče Taverna v Ivanjkovcih v zadnjih dneh dviguje veliko prahu. Minister je pošteno razburil gostinski in turistični sektor, ki v tem času 'diha na škrge'. Počivalšek se je po nekaj burnih dneh posipal s pepelom, se opravičil javnosti in v isti sapi povedal, da ni storil nič nezakonitega . V opravičilu je zapisal: »Čeprav je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je bil v teh težkih časih tudi nepremišljena poteza.«