Inšpektor zaprl žičnico na Kanin

Inšpektor z Inšpektorata za infrastrukturo je v petek začasno prepovedal obratovanje krožno-kabinske žičnice na smučišču Kanin, na svojih spletnih straneh poročata časnika Dnevnik in Primorske novice. Pri upravljalcu smučišča soocenili, da bi lahko žičnica ponovno obratovala že s prihodnjim koncem tedna.

Informacijo o začasni prepovedi obratovanja žičnice na edino slovensko visokogorsko smučišče je že potrdil vodja delovne skupine za obnovo Kanina, poslanec SDS Danijel Krivec. Kot je pojasnil za Dnevnik, bo po odredbi inšpektorja Kanin zaprt, dokler pristojni ne bodo dostavili dokumentacije francoske družbe Poma, ki dobavlja rezervne dele za žičniško infrastrukturo in je lani opravila podrobnejši pregled naprav.

Krivec je dejal še, da bodo zagato rešili, saj bi bila sicer škoda za bovški turizem prevelika. Prepričan je, da je inšpektor dobil nalogo, naj Kanin začasno zapre.

»Postavil se je na stališče, da dokumentacije ni, zakon pa mu omogoča, da smučišče zapre, čeprav se je v takšnih primerih doslej vedno postavilo rok, do kdaj je treba stvari urediti,« je bil kritičen Krivec. S Kaninom se je po njegovi oceni začelo zapletati, odkar so pred tedni napovedali skorajšnje sprejetje zakona o Kaninu.

Normalno obratovanje že konec tedna?

Direktorica družbe Sončni Kanin Manuela Božič Badalič je pojasnila, da jim je bilo obljubljeno, da bodo od družbe Poma dokumentacijo, ki potrjuje, da je žičnica varna za obratovanje, dobili še danes ali v torek. Kot je dejala, upajo, da bodo s tem naslovljeni pomisleki inšpektorata in da bodo normalno obratovali že konec tega tedna.

Poudarila je še, da med petkovim pregledom inšpektor ni odkril napake pri delovanju žičnice, tako da varnost potnikov ni bila ogrožena.

Na Občini Bovec izjav glede začasnega zaprtja Kanina po poročanju Primorskih novic za zdaj ne dajejo. Bodo pa konec tedna pojasnili okoliščine preklica dovoljenja, vključno z dokumenti. Izjavo bodo predvidoma dali tudi v družbi Promotour, ki upravlja s smučišči Furlanije Julijske krajine, tudi s Kaninom povezanim smučiščem Sella Nevea.

Strokovnjaki Zavoda za gradbeništvo Slovenije naj bi pred tednom dni prišli na Kanin pregledat krožno kabinsko žičnico, ki bo prihodnje leto stara 50 let. V podjetju Sončni Kanin so za tehnični pregled že plačali 7200 evrov, za strokovnjake so tudi najeli hotelske sobe, a so jih ti v ponedeljek obvestili, da pregleda ne bo.

Kot so navedli na zavodu, so bili seznanjeni z informacijo, da je podjetje Poma konec lanskega leta na kabinski žičnici izvajalo določene preglede, niso pa bili seznanjeni z ugotovitvami. Ob tem so dodali, da so pregled ves čas pogojevali s predložitvijo ustreznih poročil, iz katerih bi bili razvidni ugotovitve in stališče Pome glede podaljšanja skrajnega roka življenjske dobe naprave.

Prav po tistem, ko je zavod odpovedal načrtovani tehnični pregled žičnice, ki ji konec leta poteče obratovalno dovoljenje, so se v javnosti začela pojavljati sporočila, da posebnemu zakonu o Kaninu slabo kaže.

Usoda smučišča pa bo odvisna predvsem od posebne zakonske obravnave, saj smučišče oziroma lastnica Občina Bovec na lanskem javnem razpisu za vlaganja v trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma ni dobila sredstev.

Zakonski predlog je še vedno v medresorskem usklajevanju, za ta teden pa je napovedan sestanek z gospodarskim in infrastrukturnim ministrstvom ter Občino Bovec. Glede informacij, da naj bi bili obeti za zakon o Kaninu slabi, na občini nimajo uradnih pojasnil.