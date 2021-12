Iniciativa želi ustaviti cepljenje otrok: tak odgovor je dobila

Odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije je zavrnil očitke Iniciative slovenskih zdravnikov, ki je pozvala k takojšnji ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov s cepivi proti covidu 19 v Sloveniji. V iniciativi so po mnenju odbora navajali strokovno neutemeljena dejstva o cepivih.

Strokovno mnenje odbora so pripravili zdravniki in znanstveniki Alojz Ihan, Tadej Avčin in Janez Tomažič. V njem so zavrnili navedbe Iniciative slovenskih zdravnikov, da bi cepljenje povzročilo 100 smrti na milijon cepljenih otrok, kar bi v Sloveniji pomenilo nekaj deset mrtvih otrok. Po navedbah odbora je iniciativa napačno interpretirala medicinsko raziskavo, v kateri je med 43.448 odraslimi v trimesečnem opazovanem obdobju umrlo šest ljudi, od tega dva med cepljenimi in štirje med necepljenimi. »Nobena od teh smrti ni povezana s cepljenjem,« trdijo v odboru.

Covid pušča posledice

Prav tako so pojasnili, da je covid-19 bolezen, ki je za razliko od prepričanja iniciative zdravnikov lahko nevarna tudi za otroke. Ob tem so spomnili na podatke iz Združenih držav Amerike (ZDA), kjer se je od konca junija do sredine avgusta število tedenskih hospitalizacij otrok in mladostnikov zaradi covida-19 povečalo za skoraj petkrat, kar sovpada s povečanim kroženjem koronavirusa.

V Sloveniji je bilo po podatkih članov odbora do novembra s covidom 19 hospitaliziranih 40 otrok. Nekateri od njih so imeli precej hud potek bolezni, umrl pa na srečo ni nobeden. Medtem je v ZDA zaradi covida 19 do novembra umrlo 700 otrok, kar je covid 19 uvrstilo na 10. mesto vzroka smrti otrok v tej državi. Pri najstnikih so ob cepljenju opazili pojav prehodnega miokarditisa, vendar je po okužbi s koronavirusom potek miokarditisa težji. Pri otrocih, mlajših od 16 let, je po navedbah odbora miokarditis 30-krat pogostejši pri okuženih s koronavirusom kot pri cepljenih proti covidu 19. Ob tem v odboru dodajajo, da se je do začetka novembra v ZDA proti covidu 19 cepilo 360.000 otrok, umrl pa da ni nobeden.

Spomnili so tudi na sicer redko posledico covida 19, ki jo predstavlja večorganski vnetni sindrom, ki nastopi od dva do šest tednov po okužbi in je življenje ogrožajoč.

Otroci kot prenašalci

Zavrnili so tudi očitke iniciative, da otroci ne morejo biti superprenašalci virusa. »Znani so dobro dokumentirani primeri, ko so otroci, mlajši od 12 let, okužili večje število sošolcev, ki so nato okužili svoje bližnje,« menijo Ihan, Avčin in Tomažič.

Člani iniciative med drugim trdijo, da morebitnih srednjeročnih in dolgoročnih učinkov cepiv še ne poznamo, da so sestave cepiv proti covidu 19 skrivnost, da niso bile opravljene študije genotoksičnosti in kancerogenosti cepiv in da gre pri novih cepivih za gensko terapijo. Vse te očitke so člani odbora zavrnili.