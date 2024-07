Imate premalo dni dopusta? Poglejte, koliko ga imata povprečen Slovenec in Slovenka

Verjetno ste tudi vi že kdaj pomislili, da bi bilo dobro, če bi imeli skozi leto kakšen dan dopusta več. Statistični urad RS je na družbenem omrežju X objavil zanimive podatke.

Osebe, zaposlene v Sloveniji, so imele leta 2022 povprečno 26 dni dopusta. Največ dni dopusta so v povprečju prejeli tisti, ki so opravljali vojaški poklic (32 dni), najmanj pa kmetovalci, gozdarji, ribiči in lovci (24 dni).

Ženske so imele v povprečju 27 dni dopusta, moški pa dva dni manj.

Delavcu sicer letno pripada najmanj štirje tedni dopusta. Minimalno število dni letnega dopusta je sicer odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Če delavec dela 5 dni v tednu, je minimalno število dni 20.

Poleg tega zakon o delovnih razmerjih določa še primere, ko delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta:

• starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec je upravičen do 3. dodatnih dni;

• delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do 3. dodatnih dni;

• 1 dodaten dan pripada delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.