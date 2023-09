Imate novo osebno izkaznico? Potem imamo dobro novico za vas

Večina izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov je že izvedla prehod s poslovanja s kartico zdravstvenega zavarovanja na vzporedno poslovanje z novo biometrično osebno izkaznico, so za STA pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Najuspešneje so se po oceni ZZZS že v maju prilagodile lekarne.

Kot so pojasnili za STA, pa jim je kmalu sledila večina izvajalcev, saj gre za manjše prilagoditve. Že od aprila lahko tako uporabniki za dvig predpisanih zdravil in medicinskih pripomočkov v enotah Lekarne Ljubljana namesto kartice zdravstvenega zavarovanja uporabijo novo biometrično osebno izkaznico. »Tovrstnih uporabnikov ni veliko, se pa njihovo število povečuje,« ugotavljajo v družbi.

Uporabljajo jih lahko vsi starejši od 12 let

Na ZZZS ocenjujejo, da je do konca maja na uporabo osebne izkaznice uspešno prešlo 80 odstotkov izvajalcev. Poleg lekarn so se prilagodili tudi zdravstveni domovi, bolnišnice, zasebni zobozdravniki s koncesijo ter preostali koncesionarji. Od junija je ZZZS zato nehal izvajati ocene uspešnosti prehoda. Pričakujejo namreč, da so izvajalci za prehod motivirani že zato, da se izognejo dodatni administraciji zaradi ročne identifikacije uporabnika.

Nove osebne izkaznice lahko za koriščenje zdravstvenih storitev uporabijo vsi starejši od 12 let, osebne izkaznice za mlajše otroke pa niso elektronske in jih tako ni moč uporabljati na enak način, so po začetku izdajanja izkaznice sporočili z ZZZS. Zdravstvena kartica pa po njihovih pojasnilih ostaja veljavna, saj je ne morejo pridobiti vse osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, med drugim tudi tujci.

Po skoraj 24 letih so 28. marca 2022 v Sloveniji začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice, ki so opremljene s 34 varnostnimi elementi. Po podatkih notranjega ministrstva so jih do začetka avgusta izdali 538.156.

Kartica je sicer pridobila tudi mednarodno priznanje za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.