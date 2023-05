Imamo v Sloveniji »pasjo mafijo«? Lastniki psov se na tak način poskušajo izogniti cepljenju

Na družbenih omrežjih že lep čas poteka gonja proti cepivu proti steklini. Kot je razbrati, kar nekaj lastnikov ne cepi svojih psov zaradi strahu pred stranskimi učinki, iz pisanja pa lahko sklepamo celo, da nekateri veterinarji sodelujejo pri tem, saj naj bi lažno vpisovali cepljenje psov proti steklini v državni Centralni register psov.

Nekateri uporabniki pišejo, da veterinarji poneverjajo dokumente psov, po drugi strani pa drugi dvomijo o tem, saj lahko veterinar tudi napiše opravičilo, da se psa ne cepi, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Steklina je še vedno smrtonosna bolezen, primarni prenašalci bolezni na človeka pa so psi, zato strokovnjaki v Sloveniji tudi zaradi zakonodaje EU vztrajajo pri obveznem cepljenju, saj je to ključnega pomena za preventivo. Zaradi stekline po svetu letno umre več kot 70 tisoč ljudi. V Sloveniji smo zabeležili zadnji primer okužbe človeka s steklino pred 70 leti, zadnji potrjeni primer stekline pri živalih pa smo imeli leta 2014 pri kuni.

Tveganje za vnos stekline v Slovenijo obstaja, saj je na področju Balkana nejasna slika stanja stekline. Leta 2020 je bila potrjena prisotnost stekline v Bosni in Hercegovini, Moldaviji, Gruziji in Ukrajini »Legalni kolt ilegalni transport necepljenih živali iz endemičnih področij je eden virov prenosa virusa. V obdobju 2006-2020 je bilo v Evropi 19 primerov stekline, od tega 16 pri psih,« pojasnjuje ekipa veterinarjev Tačka veterina in trgovina

Leta 2016 je bila Slovenija razglašena kot država prosta stekline, prav tako sosednji Italija in Avstrija, medtem ko sta Hrvaška in Madžarska še v procesu iztrebljanja stekline.

Reakcija na pik žuželke. Vidna koprivnica in oteklina obraza. (Reakcije ne povzročajo samo cepiva. Lahko je imunski sistem živali pred cepljenjem obremenjen in ga cepivo še dodatno obremeni). FOTO: Veterina In Trgovina Tačka

Na spletu krožilo, da cepivo iz določene serije povzroča hude zaplete

»Konkretni primer serije cepiva ima po navedbah proizvajalca pojavnost neželenih stranskih učinkov zelo redko. V poročilu iz leta 2020 ima pojavnost 0,11 pojava na 100.000 cepljenj (1,1 pojava na 100.000). Cepivo je pred sprostitvijo v promet temeljito laboratorijsko pregledano v uradnem laboratoriju. Pregleda se vsaka serija, kar vključuje tudi serijo cepiva, s katero je bila cepljena psička s spleta. Z isto serijo je bilo cepljenih več kot 65.000 psov brez prijave neželenih dogodkov. Cepivo je, torej varno za uporabo« pravijo v Tački in dodajajo, »da mit o pogostosti reakcij na cepivo ne drži.«

Veterinarji o pojavi neželenih stranskih učinkov po cepljenju poročajo v posebni evropski centralni sistem za zdravila in cepiva, a tudi v Tački imajo nekaj izkušenj po cepljenju. Lani so na vseh njihovih lokacijah po Sloveniji cepili čez 3000 psov z raznimi cepivi proti steklini in pod črto potegnili, da »redko pride do reakcij na cepiva«.

Katere so najpogostejše reakcije?

Tudi psi imajo tako kot ljudje reakcije na cepljenje, saj mora imunski sistem odreagirati. »Najpogostejša reakcija je nastanek manjše otekline na mestu aplikacije, ki v obdobju nekaj tednov izgine. Sledi utrujenost živali, ki mine do naslednjega dneva, nato opažamo rahlo povišana temperatura in slabši apetit. Še redkeje se pojavi oteklina obraza in koprivnica, ki se lahko zelo hitro in varno zdravi z aplikacijo zdravil za zmanjšanje prekomerne imunske reakcije. Oteklina izgine v nekaj urah po aplikaciji,« prvi KDO in dodaja, da hujših reakcij na cepivo za steklino pri njih niso imeli.

Hujše reakcije se pojavijo v 0,01-0,02% cepljenj, torej v 1 na 5 000 do 10 000 cepljenj (število vključuje vsa cepljenja, tako nalezljivih bolezni kot stekline pri psih in mačkah), primer takšne reakcije so bruhanje in driska, pojav avtoimune bolezni, granulom na mestu cepljenja in anafilaktični šok.

Veterinarji in lastniki psov v težkem položaju, kdaj ne cepiti psa

Po zakonu se mora pes cepiti po predpisanem protokolu med 12 in 16 tednom, drugo in tretje cepljenje je treba opraviti v razmaku do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, nato sledi cepljenje proti steklini na tri leta. A živali so lahko v tistem obdobju bolne. »Tako veterinarji kot tudi lastniki se v primeru oslabljenih živali znajdemo na precepu glede cepljenja stekline. V tem primeru lahko pravočasno zaprosimo za odlog cepljenja na pristojni veterinarski inšpekciji s predložitvijo mnenja,« pravijo v Veterini in trgovini Tačka.

V primeru, da je cepljenje odsvetovano za psa iz zdravstvenih razlogov, se pošlje prošnja in mnenje veterinarja na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer lahko bodisi preložijo cepljenje ali pa izdajo dovoljenje, da ni treba cepiti psa.

V primeru, da le za en dan zamudiš cepljenje, morajo lastniki ponovno začeti s cepljenjem od začetka, torej trikrat zaporedoma, saj se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.

Nekateri so zato mnenja, da gre za odiranje lastnikov psov, zato je gonja proti cepljenju morda še toliko večja.

Reakcija na pik žuželke. Vidna koprivnica in oteklina obraza. (Reakcije ne povzročajo samo cepiva. Lahko je imunski sistem živali pred cepljenjem obremenjen in ga cepivo še dodatno obremeni). FOTO: Veterina In Trgovina Tačka

Opažajo, da nekateri veterinarji vpisujejo necepljene pse v register cepljenih?

Kot je mogoče razbrati na družbenih omrežjih, kar nekaj lastnikov ne cepi svojih psov zaradi strahu pred stranskimi učinki, iz pisanja pa lahko sklepamo celo, da nekateri veterinarji sodelujejo pri tem, saj naj bi lažno vpisovali cepljenje psov proti steklini v državni Centralni register psov.

Na Tački pravijo, da so tudi že sami »prejeli vprašanja oziroma prošnje strank za vpis cepljenja stekline v knjižico brez fizične aplikacije cepiva«. Prošnjo strank so vsakokrat zavrnili.

V primeru necepljena psa je globa lastniku psa zakonsko predpisana od 125,19 do 417,29 evra globe, medtem ko stane odmerek cepiva proti cepljenju 34 evrov. Koliko odštejejo lastniki psov veterinarjem za vpis v cepilno knjižico, čeprav psi niso bili cepljeni, ni znano. Zagotovo se v krogu ljudi tudi to ve in so ceniki znani.