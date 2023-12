Imamo nova ministra. V SDS kritični, saj naj ne bi podala prepričljivih rešitev

DZ je danes potrdil Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor ter Franca Propsa za ministra za javno upravo. V koaliciji so pozdravili njuno strokovnost in izkušnje ter jima izrazili soglasno podporo, v opoziciji pa so jima podporo odrekli, saj da v predstavitvah nista podala prepričljivih rešitev in zaradi nasprotovanja vladi.

Podprlo ju je 49 poslancev, 26 jih je bilo proti. Dosedanjemu poslancu Svobode Propsu je po potrditvi za ministra tudi prenehala poslanska funkcija.

V koaliciji prepričani, da gre za izkušena strokovnjaka

V koaliciji so prepričani, da gre za izkušena strokovnjaka, zato računajo, da bosta kos številnim izzivom. Kot je v imenu poslanske skupine SD dejal Damijan Zrim, sta kandidata "izkušena, dobro poznana in zaupanja vredna".

V Svobodi so pričakovano podprli oba kandidata iz njihove kvote. Sedanji poslanec Props je po besedah Miroslava Gregoriča delal tako v gospodarstvu kot znotraj javne uprave, "zato pozna obe strani kovanca". Kandidata Novaka pa je označil za edino logično izbiro.

So pa v koaliciji opozorili na številnost in zahtevnost izzivov obeh resorjev. Pri Novaku se nanašajo predvsem na protipoplavno obnovo in razvoj, pri Propsu pa na pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Kot je dejal vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec, je treba v Sloveniji vzpostaviti protipoplavne sisteme, ki bodo ustrezno odgovarjali na vsakršne bodoče naravne ujme. Bodočemu ministru za javno upravo pa želijo "predvsem precej trdnih živcev, potrpljenja in seveda tudi modrosti pri pogajanjih s sindikati javnega sektorja".

Opozicija jima je podporo odrekla

V SDS so bili kritični do njunih predstavitev pred odbori, kjer da kandidata nista podala prepričljivih rešitev, v NSi pa so izpostavili izzive resorjev in pričakovanje, da bosta kandidata ponudila rešitve.

Poslanec Andrej Kosi, ki je predstavil stališče poslanske skupine SDS, je dejal, da je Props na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ na vprašanja SDS odgovarjal s splošno vsebino, brez jasnih in konkretnih rešitev. Novak pa je po oceni SDS pred pristojnim odborom nastopil s pozitivno predstavitvijo, vendar 'so takšno poslušali tudi od prejšnjih kandidatov'.

Od bodočega ministra za javno upravo v NSi pričakujejo kar nekaj konkretnih potez. Med njimi je poslanka Vida Čadonič Špelič naštela poseben program pomladitve javne uprave, napredovanje javnih uslužbencev glede na sposobnosti in znanje, izboljšanje priprave predpisov ter nagrajevanje najboljših javnih uslužbencev tudi s povečano maso za izplačilo delovne uspešnosti. Novakovo predstavitev pa je pohvalila kot zelo dobro. Napovedala je, da NSi kandidatov ne bo podprla, ker aktualne vlade ne podpira, jima pa želi uspešno delo.

Primopredaja na ministrstvu za naravne vire in prostor, ki ga začasno vodi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, bo predvidoma v petek. Na ministrstvu za javno upravo, ki ga začasno vodi finančni minister Klemen Boštjančič, pa naj bi jo opravili v začetku prihodnjega tedna.