Igralka Draga Potočnjak gladovno stavka

»Gladovna stavka za Palestino je dejanje obupa, a tudi zadnji kanček upanja v solidarnost in človečnost. Ni treba veliko besed, danes je dovolj, da rečemo Gaza, in je vse jasno,« lahko med drugim preberemo na spletni strani Slovenskega mladinskega gledališča (SMG). Gre za besede znane slovenske igralke Drage Potočnjak, letošnje prejemnice nagrade Poldeta Bibiča za življenjsko delo, ki se je v podporo Palestini odločila za gladovno stavko v prostorih gledališča od 12. do 21. aprila.

»Je slovenska država res premajhna, da ne bi zmogla sama priznati Palestine?! Je preveč hlapčevska, da bi začela uresničevati svojo lastno samostojnost? Je preveč nepomembna, da bi v Varnostnem svetu OZN udarila po mizi in rekla Amerikancem, naj obešajo svoja čreva na plot in s svojimi raketami razstrelijo sebe! Zakaj Slovenija nima poguma, da bi prenehala sodelovati z genocidno izraelsko vlado in državo in trgovati z njo?!« se v pojasnilih za gladovno stavko sprašuje Potočnjakova.

Gladovna stavka poteka v prostorih Slovenskega mladinskega gledališča, ki igralko podpira.

Od slovenske oblasti zahteva, naj takoj prizna Palestino, z Izraelom pa prekine vse gospodarske in diplomatske odnose. Poziva tudi k odločnemu zavzemanju za ustavitev vojne in genocida ter zagotovitvi humanitarne pomoči. Kot so sporočili iz SMG, Potočnjakovo pri stavki podpirajo.