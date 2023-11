Igra najpomembnejšo tekmo svojega življenja: ima težko bolezen, a upanje ostaja

»Z njim sem si delil garderobo v naši najuspešnejši sezoni doslej 2018/19, ko smo osvojili vse, kar se osvojiti da, in Aleš je bil pomemben del tega uspeha. Bil je eden od vodij v garderobi,« Mark Sever, danes generalni sekretar Hokejskega kluba SŽ Olimpija, ne skriva spoštovanja do nekdanjega soigralca, 42-letnega Aleša Kranjca.

Mnogo bitk sta bila v zelenem dresu. Danes nista več aktivna igralca, Mark je našel delo v klubu, Aleš pa igra najpomembnejšo tekmo življenja! Bori se z ALS oziroma lou gehrigovo boleznijo.

800 tisoč evrov morajo zbrati.

Gre za uničujočo bolezen, ki prizadene živčni sistem. Povzroča degeneracijo živčnih celic v možganih in hrbtenjači, kar povzroči mišično oslabelost, težave z govorjenjem in sčasoma paralizo. A Aleš se ne da. Ob sebi ima družino, dva otroka in ženo Andrejo, ki je gonilna sila akcije in zbiranja sredstev za moža oziroma očeta.

Od Jesenic do Ljubljane

»Z močno željo pomagati možu in očetu najinih malih otrok, predvsem pa čudovitemu človeku nadaljujem zbiranje denarja za njegovo zdravljenje. Torej, moja ideja je bila, da prosim za pomoč vse klube, za katere je nekoč igral Aleš, in do zdaj so skoraj vsi pozitivno podprli mojo idejo. Tako se je rodil Tour for Aleš oziroma Tour za Aleša Kranjca, in tudi klubi po Evropi pomagajo zbirati denar za zdravljenje,« je pred časom na facebooku objavila Andreja.

Otroka in žena Andreja so njegova glavna opora. FOTO: facebook A. K.

Akcija je stekla. Prvi klub, ki je organiziral tekmo in zbiral sredstva zanj, je bil jeseniški. Zatem se je igralo v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem in Češkem. Zdaj je na vrsti Ljubljana. »Ravno zato smo se z veseljem odzvali pobudi Andreje Kranjc in se pridružili akciji Tour za Aleša,« so jasni v taboru hokejskih zmajev.

Nekdanji hokejist namreč bije svojo najpomembnejšo bitko, hkrati pa obstaja upanje zanj. V Združenih državah Amerike izvajajo poskusno zdravljenje na kliniki, ki je specializirana za to bolezen, in daje veliko upanja vsem pacientom. Stroški pa so zelo visoki (približno 800.000 evrov) in jih družina ne zmore pokriti sama.

Kako še pomagati? Alešu Kranjcu lahko pomagate tudi z neposredno donacijo prek platforme gofundme https://www.gofundme.com/f/help-heal-als. Lahko tudi z nakazilom na račun Ales Kranjc, Obere Au Sa, 85080 Gaimersheim TRR: DE35 3707 0024 0150 7011 00, BIC: DEUTDEDBKOE ali pa prek plačila Paypal: kranjc28@gmail.com.

Upanje za vse

»Kot klub smo vedno pripravljeni pomagati, zato smo se z veseljem pridružili akciji, v kateri sodelujemo Aleševi nekdanji klubi. Aleš je bil pomemben del naše ekipe in naših uspehov, je dvakratni olimpijec in je res ogromno prispeval slovenskemu hokeju,« povedo v Olimpiji, kjer se pravi praznik hokeja obeta jutri, v nedeljo, ko bo ob 18. uri v 24. krogu lige ICEHL v Hali Tivoli gostoval celovški KAC.

»Le skupaj lahko omogočimo zdravljenje v ZDA, zato lepo vabljeni na tekmo, kjer lahko z nakupom ploščka ali s sodelovanjem na dražbi njegovega dresa pripomorete k zbiranju sredstev. Verjamem, da nam s skupnimi močmi lahko uspe,« še povedo v Olimpiji.

»Želela bi, da veste, da vaš prispevek ni namenjen samo Alešu, ampak pomeni zelo veliko upanje za vse bolnike z ALS. Če bo program uspešen in bo v njem sodelovalo dovolj pacientov, bo nekega dne – in upamo, da zelo kmalu – program odobren, kar pomeni, da bo dostopen za vse bolnike in ne samo za tiste, ki si to lahko privoščijo. Zato je vaš prispevek hkrati ogromna pomoč nam in tudi vsem drugim pacientom z ALS, ki brezupno čakajo na pomoč. Ko prilezemo do polovice, vas obvestim,« še doda Andreja, ki bo jutri z družino v Hali Tivoli. Kjer se bo igralo za našega Aleša!