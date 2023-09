Hude obtožbe na račun ministrice Ajanović Hovnik, koalicija pa se takole odziva

Koalicijski partnerji so z odzivi na očitke ministrici Sanji Ajanović Hovnik o visokih stroški službene poti v New York in morebitnem netransparentnem razdeljevanju javnega denarja zadržani. V Gibanju Svoboda zatrjujejo, da ministrica uživa njihovo polno zaupanje. V Levici pričakujejo, da svoje delo najprej opravijo pristojni organi.

Ministrica za javno upravo Ajanović Hovnik se je v središču očitkov sprva znašla zaradi visokih stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. V zadnjih dneh pa se je ministrica znašla tudi sredi dvomov o transparentnem razdeljevanju javnih sredstev. Ministrstvo je namreč konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti 10,6 milijona evrov. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru, ki ga vodi Katja Primorac, nekdanja poslovna partnerica ministrice Ajanović Hovnik.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so v primeru ministričine službene poti v New York že uvedli predhodni preizkus, preverjajo informacije in razpoložljivo dokumentacijo, so pojasnili. Uvedbo predhodnega preizkusa pa napovedujejo tudi v primeru omenjenega razpisnega postopka.

Za zdaj omenjeni očitki niso zamajali koalicijske podpore ministrici

Poslanka Svobode Tereza Novak, je danes zatrdila, da Ajanović Hovnik uživa polno zaupanje poslanske skupine, njena pojasnila glede vloge pri omenjenem razpisu pa, da so tehtna in argumentirana. »Ministrica ni bila vključena v proces, v komisijo, v dodeljevanje tudi ni bil vključen nihče iz njenega kabineta,« je Novak ponovila četrtkova pojasnila ministrstva za javno upravo. Kakršnekoli morebitne nepravilnosti, za katere je sicer sama prepričana, da jih ni bilo, pa lahko po njenih besedah raziščejo pristojni organi.

Ob tem je še dodala, da »vendarle živimo v Sloveniji in vsi vemo, da če se sreča deset ljudi, se verjetno dva od teh že poznata«. Glede poti delegacije ministrstva v New York pa je poslanka Novak poudarila, da je Slovenija del širšega sveta. »Želimo imeti uradnike in politike, ki razumejo ta svet. Tudi naše odločitve znotraj Slovenije niso popolnoma neodvisne od tega, kar se zunaj dogaja. Prav je, da se tudi uradniki izobražujejo, imajo stike z zunanjim svetom,« je dejala.

Se bomo še pogovarjali

»Pričakujemo, da bodo v najkrajšem času vsi pristojni organi opravili svoje delo. Glede na izsledke teh ugotovitev, se bomo nato pogovarjali,« pa je danes komentiral vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Hkrati v Levici pričakujejo, da bo premier na podlagi teh ugotovitev tudi sprejel ustrezno odločitev.

V SD medtem danes na novinarska vprašanja o očitkih ministrici za javno upravo ne odgovarjajo. Predsednica stranke Tanja Fajon je sicer v četrtek ob odhodu z vlade dejala, da mora vsak minister zase pojasniti potne stroške, kar da je ministrica storila. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in vrst SD pa je med drugim ocenila, da gre za napihovanja, saj da »smo sredi pogajanj s sindikati in seveda vsaka taka afera pride prav«.

Tudi premier Robert Golob je vsaj za zdaj ministrici v javnosti pokril hrbet. »Če je največji državni problem pot ministrice v New York za 6000 evrov, živimo v srečni državi,« je dejal v začetku tedna.