Nad Slovenijo huda vročina, silovita neurja, zdaj pa še potres: tukaj so ga čutili najbolj

V sredo ob 17.05 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,7 v bližini Kobarida, 74 kilometrov zahodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Starega sela in vasi Soča. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98), so sporočili z Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso).

Izredne meteoroške in hidrološke razmere

Letos so nas v Sloveniji prizadele mnoge nadloge. Imeli smo že hudo vročino, ki se je prelila v silovita neurja. Po torkovem potresu, ki je bil na srečo precej šibek, nas danes čakajo še izdatnejše padavine (omenjajo izredne meteoroške in hidrološke razmere), zaradi katerih je Arso za danes sklical novinarsko konferenco. Iz opozorila, objavljenega na spletni strani omenjene agencije, je sicer razvidno, da na severozahodu države utegne pasti od 100 do 125 milimetrov padavin v 24 urah, na Primorskem od 50 do 85, drugod po državi od 50 do 75. Enako velja tudi za petek.

