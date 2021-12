Hokejska legenda pomaga bolnim otrokom

»V preteklosti sem rad pomagal pri dobrodelnih akcijah. Tudi vzgojen sem bil tako, da je treba pomagati. Ob tem sem prišel v stik s starši in otroki in spoznal njihove težave,« 47-letni Robert Ciglenčki, nekdanji hokejski as, tudi kapetan reprezentance, pojasni, kako je po začetkih v prostovoljstvu zdaj vodja Centra za nevrorehabilitacijo Theramoto, v katerem z intenzivnimi terapijami pomagajo mladim, pa tudi odraslim s posebnimi potrebami, z zaostankom v razvoju, mišično distrofijo, po prestani kapi. 55 ur lahko traja terapija. »Starši so po pomoč odhajali v tujino, kar ...